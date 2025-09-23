Elim Mondial 2026 : le Cameroun en attente d’un éventuel report du match contre l’Angola

Le match comptant pour la 10è journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 coïncide avec la tenue de l’élection présidentielle.

Les Camerounais ont rendez-vous avec l’histoire politique de leur pays le 12 octobre 2025. Ce jour-là, environ huit millions d’électeurs sont attendus dans au moins 31 mille bureaux de vote disséminés sur le terroir national et à l’étranger pour désigner le prochain président de la République. Le même jour, la sélection nationale senior a rendez-vous avec la sélection sœur de l’Angola au stade omnisports Ahmadou Ahidjo pour disputer le match comptant pour la 10è journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Etats-Unis-Mexique-Canada 2026. Un autre rendez-vous important pour le public camerounais qui doit pousser les joueurs à la victoire lors de ce match décisif.

En raison de l’intérêt politique prédominant et des restrictions légales et règlementaires souvent imposées le jour du scrutin, le match pourrait être reporté.

De sources médiatiques, la Fédération camerounaise de football a saisi la Fédération internationale de football association (Fifa) pour demander le report du match au lundi 13 octobre 2025. La réponse de l’instance faitière du football mondial reste attendue. Cette dernière, en cas d’acceptation, entraînerait des effets sur le deuxième match du groupe opposant l’Eswatini au Cap-Vert. En conformité avec les règles applicables, les derniers matchs des éliminatoires se jouent au même moment au sein des différents groupes.

En attendant la décision de la Fifa, il est certain, sauf cas de force majeure, que la date de la rencontre comptant pour la 9è journée de ces éliminatoires au sein du groupe D demeure. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent l’Ile Maurice le 08 octobre 2025 à St Pierre sur le terrain du National Sports Complex. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18 heures (15 heures au Cameroun).