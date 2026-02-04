Éliminatoires CAN Futsal : le Cameroun humilié par l’Angola (12#0)

Les poulains Louis René Epée se sont lourdement inclinés à domicile face à une équipe angolaise techniquement supérieure.

Le Cameroun a vécu une soirée cauchemardesque le mardi 03 février 2026 au Palais des Sports de Yaoundé. Opposés à l’Angola dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique de Futsal Maroc 2026, les Lions Indomptables se sont lourdement inclinés sur le score sans appel de 12 buts à 0. Une défaite humiliante qui a laissé les supporters médusés.

Dès les premières minutes, les Camerounais sont apparus hors sujet. Manque de technique, contrôles approximatifs, circulation de balle inexistante : les bases mêmes du futsal faisaient défaut.

Les joueurs alignés par Louis René Epée, pour la plupart issus du football à 11, ont rapidement montré leurs limites dans une discipline exigeant des profils spécifiques.

Face à cette équipe camerounaise désorganisée, l’Angola a déroulé son jeu avec une maîtrise impressionnante. Franclin Graca, le sélectionneur angolais, n’a jamais été inquiété. João Josemar Cambangula a régalé le public par sa technique et sa vivacité, se montrant tout simplement intenable.

À la pause, le score était déjà sans appel (0-8). Le gardien Menpong Ebouok Kenneth a longtemps retardé l’échéance, multipliant les arrêts, mais l’écart de niveau était trop important. En seconde période, le Cameroun a tenté de limiter les dégâts en renforçant son dispositif défensif, sans succès.

L’arbitre tunisien Nabil Gueddich a finalement mis fin au calvaire sur le score de 0-12. Ce revers met en lumière le retard du Cameroun dans le futsal, une discipline encore peu développée localement. Le match retour est prévu le 8 février en Angola, mais au-delà du résultat, c’est un véritable travail de fond qui s’impose pour espérer rivaliser à l’avenir.