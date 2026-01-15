Finale CAN 2025 : Sénégal vs Maroc, qui sera le vainqueur ?

C’est officiel, les deux équipes africaines de football les plus puissantes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en cours sont connues. Ce sont le Sénégal et Maroc.

Leur démonstration de football lors des demi-finales disputées hier, le 14 janvier 2026, a laissé la foule et les supporters dans une atmosphère de joie, d’excitation et de divertissement. Les deux équipes sont sorties victorieuses après leur rencontre respectivement contre l’Égypte sept fois vainqueur et les Super Eagles du Nigeria déjà champions à trois reprises.

Les Lions de la Téranga du Sénégal ont réussi à décrocher leur billet pour la finale après avoir rugi contre leur adversaire, l’Égypte, au Grand Stade de Tanger. Longtemps fermée, la première demi-finale a été débloquée par un but décisif de Sadio Mané, une nouvelle fois vainqueur de son duel face à Mohamed Salah en équipe nationale. Il a saisi sa chance à l’entrée de la surface adverse après un tir contré de Lamine Camara à la 78e minute. Le Sénégal rencontrera le Maroc en finale dimanche 18 janvier.

Comme lors de la finale de la CAN 2022 et des barrages du Mondial 2022, la star des Lions de la Teranga a mené son équipe à la victoire dans son duel à distance avec l’Egypte de Mohamed Salah, son ancien coéquipier à Liverpool. Si, en 2022, le double Ballon d’Or africain avait offert à son pays la première Coupe d’Afrique de son histoire en inscrivant le penalty décisif au terme d’un match déjà fermé (0-0, 4-2 penalty), le natif de Bambali a fait encore mieux ce mercredi à Tanger en trouvant le chemin des filets dans le match.

Le Maroc, pays hôte, a pour sa part devancé son adversaire, le Nigeria. Youssef El-Nesyri a marqué le penalty de la victoire et Yassine « Bono » Bounou en a sauvé deux pour permettre au Maroc de se qualifier pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec une victoire 4-2 aux tirs aux buts mercredi.

Le gardien nigérian Stanley Nwabali en a sauvé un mais a été battu par Bono lors des tirs aux buts après que les équipes ont fait match nul 0-0 avec prolongation devant 65 458 supporters, pour la plupart marocains, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les deux équipes s’affronteront le dimanche 18 janvier 2026 lors de la finale prévue au Complexe Sportiff Prince Moulay Abdellah, tandis que l’Egypte et le Nigeria se disputeront la troisième place au stade Mohammed V de Casablanca samedi prochain.