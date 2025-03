Finance : la Beac alerte sur les fausses pièces de monnaie en circulation

Selon la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), depuis plusieurs jours, les fausses pièces de monnaie sont en circulation sur les réseaux sociaux. Confusion. Des pièces de monnaie circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux parmi lesquelles la pièce de 350 F. Cette mauvaise information intervient au moment où la banque centrale de la sous-région s’apprête à introduire une nouvelle gamme de pièces de monnaie sur le marché.

En effet, des photos et vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des spécimens des pièces de monnaie de 150, 250 et 350 F CFA. Dans un communiqué, le 6 mars, le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, a qualifié ces images d’une manipulation « grossière » visant à tromper et semer la confusion au sein de la sous-région. La BEAC n’est pas, en aucun cas, à l’origine de ces « fausses informations », a-t- il souligné.

Yvon Sana Bangui est actuellement en tournée auprès des Chefs d’Etat de la sous-région Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad et RCA), où il présente la nouvelle gamme de pièces de monnaie à mettre en circulation dès le 2ème trimestre de l’année.

Les coupures existantes de 1, 2, 5 et 10 FCFA, souvent boudées, seront maintenues, mais agrandies, tout comme celles de 25, 50, 100 et 500 FCFA. Une nouveauté majeure réside dans l’introduction d’une pièce de 200 FCFA, inspirée de l’ancienne pièce de 50 FCFA des années 1960.

L’introduction de nouvelles pièces de monnaie sur le marché de la sous-région répond à la problématique récurrente du manque de menue monnaie dans la région. Ce déficit affecte les transactions quotidiennes dans les six pays membres.