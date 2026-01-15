Football: Samuel Eto’o suspendu de 04 matchs par la CAF

Après le match des Lions Indomptables en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, la Confédération Africaine de Football a instruit l’ouverture d’une enquête disciplinaire suite à plusieurs irrégularités. Samuel Eto’o vient donc de recevoir une sanction forte.

Suite aux incidents survenus lors du quart de finale de la CAN entre le Maroc et le Cameroun, le Jury Disciplinaire de la CAF a sévi en infligeant à Samuel Eto’o une suspension de quatre matchs assortie d’une amende de 20 000 dollars. Cette lourde sanction fait suite au vif mécontentement exprimé par le dirigeant camerounais envers l’arbitrage et les instances dirigeantes lors de la défaite de son équipe face à la nation hôte de la compétition.

En effet, une vidéo avait clairement montré la grosse crise que le président de la FECAFOOT avait piqué dans les tribunes le 9 janvier dernier, lors du match Cameroun – Maroc (0-2). Très remonté contre l’arbitrage, il avait exprimé bruyamment sa colère devant le président de la CAF, Patrice Motsepe, et celui de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa.