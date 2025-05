Gabon : qui est Henri-Claude Oyima, nouveau ministre de l’Economie?

Il a été nommé le 5 mai 2025 ministre d’État, ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations dans le tout premier gouvernement formé après la prestation de serment du président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma.

Henri-Claude Oyima est le nouveau ministre de l’Economie au Gabon. Désigné il y a un an président du conseil d’administration de BGFIBank Cameroun, le patron et fondateur du puissant groupe bancaire régional fait une entrée remarquée dans l’appareil d’État, avec la lourde mission de redresser une économie en quête de relance.

Le patron de BGFI est né le 4 décembre 1956 à Franceville dans la province du Haut-Ogooué, au Gabon. Ce dernier est une figure emblématique dans le paysage financier africain.

Titulaire depuis 1978 d’un Baccalauréat série B – U.S.A au Lycée Français de WASHINGTON, DC, il obtient en 1981 un Bachelor of Science in business Administration-U.S.A, option Finance et économie d’entreprise à l’AMERICAN UNIVERSITY, WASHINGTON, DC, un an plus tard, il décroche un Master of Art in Development Banking dans la même université.

En 1982, il complète son cursus universitaire avec une formation au métier de Chargé de Relations Clientèle Entreprises au Centre de Formation de CITIBANK à Athènes en Grèce.

En termes d’acquis professionnels, il a été stagiaire à Citibank New-York en 1982, fondé de pouvoir chez Citibank Libreville en 1983, directeur général adjoint de Paribas Gabon, avant de devenir directeur général en 1985. Il est brièvement appelé au gouvernement en tant que ministre de l’Économie et des Finances en 1986, puis revient dans le secteur bancaire. En 1996, il est administrateur-directeur général de BGFIBank SA, puis président des sociétés du Groupe BGFIBank en 2000 et président-directeur général en 2012.

Avant cette nomination, Henri-Claude Oyima était président directeur général du Groupe BGFIBank, président des sociétés du Groupe BGFIBank, président du Conseil d’Administration des sociétés OGAR/OGARVIE, président du Conseil d’Administration de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), président de la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG) et président de l’Institut Gabonais des Administrateurs (IGA).

Malgré sa nomination, Henri-Claude Oyima continuera, selon un communiqué officiel, à superviser les activités du Groupe BGFIBank qu’il dirige depuis plus de quatre décennies. Une double casquette qui illustre la volonté de conjuguer expertise du secteur privé et responsabilité publique.

En 2024, le Groupe BGFIBank a affiché un résultat net consolidé de 122 milliards FCFA, en progression de 27 % par rapport à l’année précédente. Son total bilan s’élève à 951 milliards FCFA, faisant de lui l’un des établissements financiers les plus solides de la région. L’introduction prochaine du groupe à la BVMAC devrait renforcer l’attractivité de cette bourse encore en quête de profondeur et de liquidité.