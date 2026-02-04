Guinness Super League : le coup d’envoi de la saison 6 se précise

Le communiqué de la secrétaire générale de la Ligue de football féminin définit les modalités pratiques du démarrage de la saison.

La saison 6 de la Guinness Super League est désormais sur les rails. En prélude au démarrage officiel du championnat, la secrétaire générale de la Ligue de football féminin du Cameroun a informé les clubs engagés des prochaines échéances majeures marquant le lancement de la nouvelle saison.

Dans une note adressée aux équipes, il est indiqué que la cérémonie officielle de remise des équipements aux clubs aura lieu le mercredi 04 février 2026 à partir de 14 heures, au Centre technique de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) à Odza. Cette étape symbolique marque le début effectif de la compétition et traduit l’engagement des partenaires en faveur du développement du football féminin au Cameroun.

Par ailleurs, le programme de la première journée du championnat est désormais connu.

Le match d’ouverture se disputera le dimanche 08 février 2026, au stade annexe de l’Omnisports, avec une affiche prévue à 15 heures entre Lekié FC et Authentic FC.

À Douala, le stade annexe de Japoma accueillera deux rencontres le même jour : à 13 heures, Cyclone FC croisera le fer avec Vision FFA, avant l’opposition entre AS Dibamba et ITA Mbong à 15 heures. Dans le septentrion, le stade du Cenajes de Garoua sera le théâtre du duel entre Agai FA et Amazone FAP, prévu à 14 heures.

La première journée s’achèvera le lundi 09 février 2026 au Centre technique de la Fecafoot à Odza, avec Éclair SA face à Dja Sports à 13 heures, puis FC Ebolowa contre Louves Minproff à 15 heures.

Une nouvelle saison s’ouvre, avec l’ambition de confirmer la progression et la visibilité du football féminin camerounais.