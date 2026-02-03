La France remet la distinction de Chevalier de la légion d’honneur à Djaïli Amadou Amal

La célèbre écrivaine a reçu ses insignes le 02 février 2026 à Yaoundé au cours d’une cérémonie présidée par l’ambassadeur de France au Cameroun Sylvain Riquier.

La République française honore l’écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal, Prix Goncourt des Lycéens 2020 avec son roman Les Impatientes. Le 02 février dernier, le chef de la mission diplomatique de la République française au Cameroun lui a remis les insignes correspondant au rang de Chevalier de la légion d’honneur. Une distinction à elle attribuée par le président français Emmanuel Macron qui a signé un décret à propos le 16 juillet 2025 relevant « l’incroyable richesse » de son œuvre.

L’ambassadeur de France au Cameroun, Sylvain Requier a présidé la cérémonie de remise de ces insignes lundi soir à Yaoundé. Au terme de la cérémonie, l’ambassade reconnait que l’écrivaine trempe dans la société et couche sur du papier des mots pour « témoigner, dénoncer, sensibiliser, allier tradition et dignité humaine ». Au regard de l’importance et de la hauteur de son œuvre, « nous n’avons pas seulement voulu montrer notre reconnaissance, mais soutenir une cause et faire d’une voix si résonnante un symbole pour aujourd’hui et demain », a écrit l’ambassade.

Ces propos s’inscrivent dans le prolongement du décret du 16 juillet dernier 2025. Dans ce texte, le président français avait reconnu dans le travail de l’écrivaine un engagement sans faille dans la défense et la promotion des droits des femmes aussi bien dans ses écrits qu’à travers son action associative.

En recevant les insignes, Djaili Amadou Amal, ambassadrice femmes pour l’Organisation des nations Unies, exprime sa gratitude à la République française pour « cette prestigieuse distinction ».