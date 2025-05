Le Cameroun accueille le pape Léon XIV

Des personnalités représentant l’Etat du Cameroun et celles dirigeant des circonscriptions de l’Eglise catholique au Cameroun s’expriment à la suite de l’élection de l’Américain Robert Francis Prévost à la charge pontificale.

Élu au second jour du conclave des 133 papabili, qui a débuté le 07 mai à la chapelle Sixtine à Rome, le cardinal américain Robert Francis Prévost dévient le 267è pape de l’histoire de l’Eglise catholique. Il succède au pape François décédé le 21 avril 2025 après 12 ans de pontificat. L’élection du nouveau pape qui a choisi Léon XIV comme nom de baptême est bien accueilli au Cameroun.

Au sommet de l’Etat, le président de la République, en saluant la désignation du chef de l’Etat du Vatican, exprime son assurance pour un monde de paix avec le nouveau pape. « Je salue l’élection du Pape LÉON XIV. Grâce à son leadership spirituel et moral ainsi qu’à sa grande sensibilité humaniste, sa voix sera écoutée et son action appréciée, dans l’intérêt de la paix et du dialogue entre les nations » a déclaré Paul Biya.

Au sein de l’Eglise catholique au Cameroun, des évêques ont pris la parole pour à leur tour saluer la surprise agréable qu’est la désignation du nouveau souverain pontife juste au deuxième jour du conclave. « Nous attendions l’élection d’un pape. Cette élection a été faite d’une manière consensuelle et rapide. L’orphelinat aura été de courte durée et nous nous en réjouissons. Nous rendons grâce à Dieu pour cette élection qui vient apaiser et qui vient rouvrir un grand champ d’espérance parce que cette parole du pape est nécessaire pour le monde d’aujourd’hui » a déclaré Mgr Jean Mbarga. Pour l’archevêque de Yaoundé, la désignation du pape Léon XIV « nous fait une grande joie. Le pape Léon XIV nous surprend d’abord par son nom. Il suit Léon XIII qui est le pape de la doctrine sociale de l’Eglise », explique-t-il.

Dans le diocèse d’Obala, la nouvelle du pape Léon XIV fait réagir Mgr Sosthène Léopold Bayemi « Je rends grâce à Dieu qui nous donne un nouveau pasteur selon son cœur. Je rends gloire à Dieu à cause de la diversité du type de pasteur qu’il nous donne : il est né aux Etats-Unis mais il a la nationalité péruvienne acquise depuis 2015 ; il est religieux. Mais il a été recteur de grand séminaire ; il a été responsable de la congrégation des Augustiniens et évêque. Il a été préfet depuis 2023 de la congrégation pour la nomination des évêques ». Selon son premier discours « la paix soit avec vous », le prélat voit les missions essentielles que Jésus avait donné à Pierre, celle de donner la paix au monde, et celle l’unité.