Le Cameroun domine l’Eswatini 3-0 à Yaoundé 

Les poulains de Marc Brys ont démontré leur supériorité ce soir au stade omnisports Ahmadou Ahidjo dans le cadre de la 7è journée des éliminatoires du Mondial 2026.

Les Lions indomptables du Cameroun ont asséné trois coups de griffes aux Boucliers du Rois ce 04 septembre 2025. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers n’ont pas boudé le plaisir d’offrir un beau spectacle au public camerounais dès l’entame de la confrontation. La pression des six premières minutes mise à la défense des Boucliers a bousculé les repères du coach Zdravko Logarusic.

Un ballon centré par Bryan Mbeumo est mal embarqué de la tête par Gamedze à la défense d’Eswatini. Il lobe le gardien, marque dans son camp en ouvrant le score en faveur du Cameroun. L’attaque des Lions, après avoir prouvé sa capacité à concrétiser ses actions, va multiplier les offensives. À la 25è minute, Kévin Nkoudou va marquer le deuxième but.

Alors que le public n’a pas fini de célébrer la marque, Arthur Avom, scelle le score avec son tout premier but chez les Lions sur la passe du capitaine Vincent Aboubakar à la 28e minute. Les deux équipes vont se reposer aux vestiaires sur ce même score. Au retour, les Lions maintiennent la pression sans concrétiser les actions. Leurs adversaires par contre ne réussissent pas à se démarquer donnant l’opportunité aux Lions de conserver les trois buts jusqu’au terme de la partie. Lions indomptables 3, Eswatini 0.

Au terme de cette 7è journée des éliminatoires de la coupe du Monde, le classement n’a pas connu un réel changement au sommet. Dans le groupe D, le Cap Vert occupe la première place avec 16 points le Cameroun garde la deuxième place avec 15 points. La Lybie est troisième avec 11 points, l’Angola quatrième (07 points), Maurice (05 points) et l’Eswatini dernier avec 02 points.

Le prochain match du Cameroun est prévu le 09 septembre prochain contre le Cap-Vert.