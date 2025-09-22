Les jeux de casino les plus populaires auprès des joueurs camerounais

Le secteur des jeux de casino en ligne connaît un véritable essor au Cameroun, porté par une population jeune et très connectée. En 2023, près de 45,6 % des Camerounais utilisaient Internet (environ 12,89 millions d’utilisateurs), et 84,6 % disposaient d’une connexion mobile. Cette démocratisation du smartphone et du mobile money facilite l’accès aux plateformes de casino en ligne cameroun depuis n’importe où. Ainsi, de nos jours, la population locale est friande de casinos en ligne en termes de divertissement.

Un marché en pleine expansion

Le marché africain des jeux en ligne est évalué à 1,85 milliard de dollars en 2024, et devrait croître annuellement de l’ordre de 6 % dans les années à venir. Dans ce contexte, de plus en plus de joueurs camerounais se tournent vers un casino en ligne cameroun accessible 24/7 sur mobile – pour accéder aux jeux classiques du casino. Les progrès technologiques stimulent la montée en puissance du secteur. Au Cameroun, les infrastructures numériques se renforcent. En 2023, on comptait 23,92 millions d’abonnements mobiles actifs, soit 84,6 % de la population, et de nombreuses zones rurales accèdent désormais au haut débit.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les plateformes de jeux intègrent massivement le mobile money (portefeuilles électroniques) pour simplifier les dépôts et retraits. La faiblesse des coûts de transaction mobile et l’omniprésence des smartphones rendent l’expérience de casino en ligne particulièrement fluide pour le public local. Le marché africain des jeux en ligne demeure relativement petit mais affiche une croissance rapide, doublant en revenu sur les cinq dernières années. Au Cameroun, la croissance du secteur pourrait suivre cette tendance globale. Selon un rapport de Statista cité par FocusGN, le volume global des jeux de hasard en Afrique atteindrait 20,4 milliards $ en 2025.

Jeux de casino populaires auprès des Camerounais

Plusieurs catégories de jeux attirent particulièrement les joueurs camerounais. Tout d’abord, les machines à sous en ligne dominent souvent le trafic des casinos en ligne en Afrique. Elles offrent des mécaniques simples et des thématiques variées (aventures, égyptien, fruits, jackpots progressifs, etc.). Leur accessibilité 24/7 sur smartphone et leurs bonus réguliers en font le jeu favori des parieurs occasionnels. Ensuite, le poker en ligne connaît un engouement croissant au Cameroun. Les Camerounais le pratiquent majoritairement depuis leur téléphone mobile, participant à des tournois et à des parties entre amis. Son mélange de stratégie et de hasard séduit un large public et des salles en ligne dédiées au poker se multiplient.

Les jeux de table classiques : La roulette et le blackjack figurent eux aussi parmi les jeux phares. Très présents dans les casinos terrestres (Douala, Yaoundé), ils sont désormais accessibles en ligne, souvent en versions live avec croupier virtuel. Ces jeux de table offrent aux joueurs camerounais l’adrénaline des casinos traditionnels sur leurs écrans, avec des mises adaptées à tous les budgets. Enfin, d’autres jeux comme le baccarat ou le vidéo poker séduisent un public plus restreint mais en croissance. On note aussi l’intérêt pour des jeux annexes (parfois apparus dans les casinos mobiles) comme le keno ou des jeux de dés, bien que moins répandus.

Profil des joueurs camerounais

Les joueurs de casino en ligne au Cameroun forment un profil relativement homogène : majoritairement urbains. D’après une étude locale, plus de 65 % des parieurs en ligne sont des hommes. Cette prédominance masculine s’observe dans la plupart des pays africains et s’explique en partie par les rôles sociaux traditionnels. D’un point de vue géographique, la majorité des joueurs en Afrique provient des grandes villes. 59 % de la population camerounaise vit en zone urbaine, où l’accès à Internet et aux terminaux mobiles est plus aisé.

L’essor du smartphone a profondément transformé les habitudes. Désormais, les Camerounais jouent principalement sur le web depuis leur téléphone mobile. Les applications et sites de casino proposent ainsi des interfaces adaptées aux smartphones, rendant les sessions de jeu plus pratiques durant les déplacements ou dans les moments libres. Bien que le pari sportif reste le secteur de loin le plus dynamique (les Africains sont de grands passionnés de football et de sport), le divertissement proposé par les casinos virtuels gagne du terrain. Les casinos en ligne conçoivent leurs catalogues en mixant machines à sous, jeux de tables et autres divertissements numériques, pour satisfaire cette demande diversifiée.