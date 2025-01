Limogé dans son pays le Cameroun, Rigobert Song fait manager sélectionneur en RCA

Un arrêté du ministre chargé de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et de l’Education civique nomme Rigobert Song Bahanag à la tête de la sélection nationale de football de la République centrafricaine.

L’ancien manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, devient le nouveau manager sélectionneur des Fauves de Bas-Oubangui de la République centrafricaine. Un arrêté du ministre chargé des Sports le fait succéder au Suisse Raoul Savoy, viré de son poste de sélectionneur en octobre 2024. Le technicien camerounais sera assisté par Eloge Enza-Yamissi, celui qui jouait le rôle de sélectionneur par intérim, Sébastien Ngato et Eric Cabalero.

La mission du nouveau manager est de qualifier les Fauves au mondial 2026. Ils sont 4è de leur groupe en vue de la qualification pour cette compétition. La sélection nationale de la RCA est distancée de cinq points par le Ghana et les Comores, les deux sélections qui occupent la première place.

Le « capitaine courage » est limogé à la tête de la sélection nationale du Cameroun en février 2024, à la suite de la débâcle des Lions à la CAN en Côte d’Ivoire. Il sera par la suite remplacé par le Belge Marc Brys dont la nomination a été source de tensions entre la fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l’Education physique.

S’appuyant sur sa « théorie du danger », Il aura réussi à qualifier les Lions indomptables au mondial qatari, où ils ont battu le Brésil le 02 décembre 2022 avant d’être éliminés au premier tour. En 20 mois comme sélectionneur, il aura disputé 16 matchs dont quatre victoires, cinq nuls et sept défaites.

Reconnu pour son « fighting spirit » et sa détermination à atteindre ses objectifs, Rigo surprend par sa nomination en RCA. Au regard de son bilan à la tête des Lions indomptables, d’aucuns avaient de la peine à voir en lui un avenir radieux en qualité de sélectionneur. Mais, voilà que pour la première fois, Rigobert Song s’en va officier comme entraîneur sélectionneur hors de son pays le Cameroun.