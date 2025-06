Lutte contre le cancer de poumons : l’Afrique francophone affine sa stratégie contre les risques liés au radon

Plus de 15 pays d’Afrique francophone participent au séminaire de formation sur la communication, la prévention et l’assainissement du radon dans les habitations et les lieux de travail ouvert à Yaoundé au Cameroun ce 16 juin 2025.

Trois à 14% des cas de cancer de poumons dans le monde sont attribués au radon, qui constitue, selon l’Organisation mondiale de la santé, la 2è cause de ce type de cancer dans le monde après le tabac. Les risques sanitaires liés au volume élevé de radon, ce gaz radioactif provenant du sol et présent partout, nécessitent le développement des stratégies et leur mise en œuvre pour sauver les populations camerounaise et africaines. Le gouvernement du Cameroun à travers le ministère de la recherche scientifique et de l’Innovation via l’Institut de recherches géologiques et minières et l’Agence internationale de l’énergie atomique organisent un séminaire de formation à Yaoundé.

Le cours qui va dérouler sur cinq jours porte sur la communication, la prévention et l’assainissement du radon dans les habitations et les lieux de travail. Il sera question de donner aux participants des connaissances, méthodes et techniques pour sensibiliser la population et les décideurs par rapport à la nocivité du radon. Les échanges vont aussi leur permettre d’amener la population et els décideurs à prendre en compte la problématique du radon dans les code de construction des habitations et à réduire le risque lié au seuil de radon élevé dans des lieux confiné, le tout pour prévenir le risque du cancer de poumons, a indique Joseph Victor Hell, directeur de l’IRGM.

Au Cameroun selon les données de l’IRGM communiquées par le Pr. Saïdou, expert de l’AIEA, sur 4 000 habitations mesurées sur l’ensemble du pays, près de 3 000 contiennent des valeurs de radon situées au-delà du seuil normal. Les deux zones où le risque est le plus élevé au pays sont la zone bauxitique de Fongo Tongo à l’Ouest et une partie de la ville de Ngaoundéré. Les données collectées ont permis au Cameroun d’adopter le 15 octobre 2020 une stratégie nationale de gestion du risque radon dans les habitations et les lieux de travail. « Le Le séminaire permettra de renforcer le plan national radon et contribuer à l’élaboration des stratégies nationales visant à minimiser les risques radon au sein des populations camerounaises en particulier et africaines en général », a indiqué l’inspecteur général du ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation, représentant du ministre Madeline Tchuinte.

La semaine de formation sera animée par Joelle Claire Marguerite Pernot, experte internationale de l’Agence internationale de l’énergie atomique, issue de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Firbourg en Suisse. Au cours des travaux, elle échangera avec les participants sur les méthodes européennes et la possibilité de les adapter au contexte africain. « Il y a trois grandes familles de méthodes : la première empêche au radon d’entrer dans les bâtiments. On peut par exemple mettre une membrane contre le terrain qui va empêcher le radon d’entrer, ou assurer aussi l’étanchéité complète de sites construit. La deuxième méthode c’est daller chercher le radon sous le terrain dans le bâtiment avant qu’il n’entre. C’est d’aller le pomper dans le terrain, de l’évacuer dans l’atmosphère. Et la 3è méthode est de ventiler les espaces intérieures pour s’assurer que le radon éliminé de l’intérieur »

A terme, les 35 participants dont 16 du Cameroun et 24 du Maroc, de la RDC, du Tchad, de la RCA, des Comores, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Congo, du Togo, de la Mauritanie ou du Burundi, vont contribuer à conseiller les différentes cibles en amont par les techniques de prévention et en aval par des méthodes d’assainissement afin qu’elles respectent certains codes de construction.