Lutte contre le trafic de stupéfiants : la gendarmerie intercepte 50 sacs de chanvre indien dans le Noun

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Njimom ont intercepté mercredi 26 mars un camion transportant du cannabis.

Les Forces de maintien de l’ordre ont opéré cette saisie au poste de contrôle de Manki situé dans le département du Noun, région de l’Ouest. Après la fouille du véhicule, 50 sacs de chanvre indien dissimulés avec des cartons de savon, ont été saisis. Les trois individus à bord du véhicule de marque Mercedes, notamment le conducteur, le convoyeur et le mécanicien ont été interpellés et transportés à la brigade de céans.

Cette arrestation a eu lieu aux environs de 1h du matin, et a été possible grâce aux renseignements de la police. Selon les informations rendues publique vendredi 28 mars, par le ministère de la Défense, une enquête est ouverte à la brigade de gendarmerie de Njimon et les recherches se poursuivent afin d’interpeller les autres membres du réseau. Pour l’heure, les mis en cause et la cargaison seront mis à la disposition de la justice.

Malgré la multiplication des stratégies de lutte contre les drogues et autres produits stupéfiants interdits par la loi au Cameroun, les trafiquants de ces stupéfiants développent eux aussi de nouveaux plans d’actions au quotidien.