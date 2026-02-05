Mercato : Emmanuel Moungam s’engage avec Landskronabois

Un produit brut du football amateur camerounais.

À seulement 19 ans, Emmanuel Moungam À Ngon franchit une nouvelle étape majeure de sa jeune carrière. Le prometteur défenseur central gauche camerounais s’est officiellement engagé, le 03 février 2026, avec Landskronabois, club évoluant en deuxième division suédoise, pour un montant estimé à 400 000 euros, hors bonus. Il arrive en provenance de Horsens, pensionnaire de la deuxième division danoise, confirmant ainsi une progression constante sur les pelouses scandinaves.

Formé dans le football amateur camerounais, Moungam À Ngon incarne parfaitement le talent brut façonné par le travail et la persévérance. Repéré par Intersport, il est d’abord orienté vers Option Sport Académie de Limbe.

Après deux saisons convaincantes, il rejoint Victoria United, fraîchement promu en Elite One, club avec lequel il explose aux yeux du grand public.

Sa saison est exceptionnelle : il décroche une sélection avec l’équipe nationale U20 du Cameroun et remporte, dans le même temps, le titre de champion du Cameroun avec Victoria United, surnommé Opopo. Deux ans plus tôt déjà, il avait été désigné révélation de la saison, avant de confirmer tout son potentiel en devenant l’un des hommes forts du championnat remporté par son club.

Avant ce transfert vers la Suède, plusieurs propositions étaient sur la table, notamment celle du FC Porto U19. Toutefois, l’aspect financier a pesé lourd dans la décision finale du président de Victoria United.

Ce nouveau défi en Suède représente une opportunité de taille pour le jeune milieu de terrain, animé par une ambition claire : poursuivre son ascension et, à terme, porter le maillot des Lions Indomptables du Cameroun. Un rêve national qui paraît de plus en plus accessible au regard de son parcours, de sa régularité et de sa détermination.