Mise en garde-diffamation-insultes : la Fécafoot promet des poursuites judiciaires

Le Comité d’urgence de la Fédération camerounaise de football siffle la fin de la tolérance de la série de cabales dont la fédération et son président, Samuel Eto’o, sont victimes.

Le jeu de diffamation, de calomnie, et d’insultes contre les membres du Comité exécutif de la Fédération camerounaise de football et surtout à l’encontre de son président Samuel Eto’o a dépassé le seuil de l’acceptable. Le plaisir que prennent des personnes à discuter via les médias classiques et sociaux des documents obtenus par des mécanismes frauduleux, celui de parler sans en avoir la maitrise des sujets, de la gestion financière de la Fécafoot ont reçu le carton jaune du comité d’urgence : « Il est temps que cela cesse », préviennent les quatre vice-présidents de la Fécafoot dans une déclaration en date du 30 juin 2025.

Désormais, les pourfendeurs des actions accomplies par la fédération livreront un match contre elle devant les cours et tribunaux compétents. « Des poursuites devant les instances compétentes vont désormais être engagées de façon systématique (…) Cette succession de cabales méticuleusement organisées et financées doit cesser. Chacune de ces personnes œuvrant pour la destruction du football devra désormais assumer ses actes, en toute responsabilité, devant la loi », martèle le Comité d’urgence.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’organe de la fédération exprime son indignation face aux analyses ciblées et dérives observées sur des critiques faites à l’encontre de la Fédération camerounaise de football au sujet de la gestion des fonds liés à l’organisation du match amical Cameroun-Russie du 12 novembre 2023 à Moscou. S’appuyant sur des documents largement partagés sur les réseaux sociaux, des personnes ont accusé le Comité exécutif de la Fédération et son président de détournement de fonds, de corruption. Un membre dudit comité, Guibai Gatama, a saisi la commission d’éthique d’une plainte.

Face aux différentes sorties, analyses et critiques, le comité d’urgence explique tient à lever la polémique. Ses membres expliquent ls décisions pratiques relatives aux entrées d’argent et son utilisation « ont été prises par l’ensemble des vice-présidents lors des comités d’urgences et après analyse des différentes situations avec toujours à l’esprit la protection des intérêts de la Fédération et l’émission des mandats nécessaires pour respecter les textes et règlements de notre associations ».

Le comité d’urgence rappelle que la gestion financière à la fédération fait l’objet d’audit régulier. Et par conséquent ne saurait accepter les excès ayant pour prétexte l’amour pour le football. Car, « Aucune passion ne saurait expliquer les attaques visant à salir l’honorabilité des personnes, le recours à l’insulte et à la calomnie ». Il reste à observer si les détracteurs du comité exécutif vont reculer ou alors maintenir l’offensive face à ce qu’ils pourront considérer comme intimidation.