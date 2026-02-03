MTN Elite One : le calendrier complet de la troisième journée

Le Championnat d’Élite de football va franchir sa troisième borne à partir du 4 février laquelle va se conclure le 5 février 2026.

Le championnat MTN Elite One poursuit son cours avec la programmation de la troisième journée, prévue les 4 et 5 février 2026. Après deux journées déjà riches en enseignements, les clubs camerounais s’apprêtent à livrer de nouvelles batailles, aussi bien pour la conquête du sommet que pour se relancer au bas du classement.

La journée de mercredi s’annonce particulièrement intense avec six matchs répartis sur plusieurs stades du pays.

Dès 15h00, trois rencontres se joueront simultanément. PWD de Bamenda recevra Gazelle FA de Garoua au stade municipal de Bamenda, dans une affiche qui oppose deux formations en quête de confirmation. Au même moment, Victoria United sera opposé à Coton Sport de Garoua au Centenary Stadium, tandis que Stade Renard de Melong affrontera Aigle Royal du Moungo.

À partir de 15h30, Panthère Sportive de Banganté croisera le fer avec AS Fortuna de Mfou au stade de Bandjoun. Dans le même créneau horaire, Aigle Royal de la Menoua, solide troisième au classement, tentera de poursuivre sa bonne dynamique face au Canon Sportif de Yaoundé au stade de Bamendzi.

La journée de mercredi se refermera à 17h00 au stade militaire de Yaoundé avec l’opposition entre Colombe Sportive du Dja et Dynamo de Douala, actuel leader du championnat.

La troisième journée s’achèvera le jeudi 5 février au stade Annexe de l’omnisport de Yaoundé. Fauve Azur Elite y affrontera Unisport du Bafang, deux équipes en quête de points précieux pour améliorer leur position au classement.

Après deux journées disputées, Dynamo de Douala occupe la tête du classement avec 6 points, à égalité avec Gazelle FA de Garoua. Le podium est complété par Aigle Royal de la Menoua, qui totalise 4 points.

En bas de tableau, la situation reste préoccupante pour AS Fortuna de Mfou (12ᵉ, 1 point), Unisport de Bafang (13ᵉ, 1 point) et Stade Renard de Melong, lanterne rouge avec 1 point également.