Première édition Sky Awards : trois célébrités camerounaises apportent leur voix

Nicolas Nkoulou, Kareyce Fotso et Stanley Enow sont prêts pour participer à la première édition du Sky Awards qui s’annoncent en qualité de célébrités partenaires.

L’acte 1 du Sky Awards aura lieu bientôt au Cameroun. A l’occasion de cet événement d’envergure continentale, trois vedettes camerounaises accordent leurs voix pour relever la solennité. Elles sont issues des milieux sportif et culturel qui cristallisent l’attention de la jeunesse. Nicolas Nkoulou, star internationale de football est connu comme symbole de la réussite africaine. Kareyce Fotso et Stanley Enow, deux ambassadeurs de la culture africaine adulés des jeunes accordent leurs violons pour donner à l’événement un cachet des plus relevés.

Après avoir remporté des victoires sportives et culturelles importantes, les trois constituent une source d’inspiration pour l’Afrique. Ils ont ainsi pour mission de faire converger les jeunes, les investisseurs, les institutions internationales et nationales, les designers et les médias dans le but de mettre en relief la vitalité créative du continent africain.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La première édition du Sky Awards se déroulera du 19 au 21 juin 2025 à l ‘esplanade du Palais polyvalent des sports de Yaoundé au Cameroun. C’est le premier salon international dédié à l’architecture d’intérieur, à l’artisanat, à l’art et au design. L’événement réunira dans la capitale camerounaise des leaders mondiaux du secteur, des professionnels, des institutions et des entreprises pour célébrer l’innovation, la créativité et les échanges culturels. Il servira d’opportunité pour ouvrir de nouvelles perspectives de marché.

Au programme, des masterclasses, l’exposition, des conférences, tables-rondes et la remise des prix. Le Sky Awards visent entre autres à favoriser la collaboration entre industries culturelles et créatives africaines et internationales ; à stimuler le développement économique par la promotion du design et de l’artisanat. Le salon bénéficie du patronage du ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat, Achille Bassilekin III.