Qualifs Coupe du Monde 2026 : le Cameroun joue le maintien

Face aux Dodos de Maurice ce 08 octobre à Saint Pierre, les Lions du Cameroun seront en duel à distance avec la sélection nationale de Libye.

Le stade du Complexe sportif de Côte d’or situé dans le village Saint Pierre en Île Maurice accueille la confrontation opposant les Lions indomptables au Dodos. Le coup d’envoi sera donné à 15 heures, heure du Cameroun. Le match sans enjeu pour Maurice, avant dernier du groupe D avec 5 points présente plutôt un double défi pour la sélection nationale du Cameroun. Deuxième du groupe avec 15 points juste devant la Libye, 14 points, le Cameroun a intérêt à s’offrir une belle victoire ce jour s’il compte se qualifier. Une victoire de la Libye sur le Cap Vert (19 points) qui n’a besoin que d’une victoire pour sa qualification, pourra compliquer la situation du Cameroun en cas de nul ou de défaite des Lions.

Déjà à Maurice, l’équipe nationale du Cameroun affiche complet avec les dernières arrivées pointées entre l’après-midi et la soirée du 07 octobre 2025. Les poulains de Marc Brys ont suivi la séance de reconnaissance du stade à la suite des séances d’entraînement du 06 et de la matinée du 07 octobre.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pour cette 9è journée des éliminatoires de la Coupe du monde Etats-Unis-Canada-Mexique 2026, trois matchs sont au programme à la même heure dans le groupe D. Le Cameroun est en déplacement à Maurice. Le Cap Vert est en Libye et l’Eswatini en Angola. Au terme des rencontres, le classement permettra de connaître les enjeux des matchs de la 10è journée prévus jusqu’au 14 octobre prochain. Dans tous les cas, dans la zone Afrique, au terme des deux dernières journées, les neuf équipes qualifiées seront connues, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes qui joueront les barrages en Afrique en novembre.