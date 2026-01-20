Réaménagement ministériel : ce que le patronat attend du président camerounais

Suite à l’annonce de la formation imminente du gouvernement par le chef de l’État Paul Biya, le Groupement des entreprises du Cameroun (Gecam) formule ses attentes vis-à-vis du remaniement ministériel.

Le patronat camerounais comme de nombreux autres acteurs agissant dans d’autres domaines est dans l’attente du remaniement ministériel annoncé par le président de la République le 31 décembre dernier. Mais leur attente n’est pas passive, les patrons d’entreprises restent actifs et apportent leur pierre à la formation du prochain gouvernement camerounais. Ils proposent que le détenteur du pouvoir de nomination désigne un gouvernement d’action orientée vers le bien-être des Camerounais.

L’objectif d’un tel gouvernement est de « restaurer la confiance, stimuler l’investissement et bâtir une croissance durable et inclusive ». Ce dans un environnement économique mondial marqué par la persistance des tensions géopolitiques, le durcissement des conditions financières, la volatilité des marchés des matières premières ou encore le ralentissement de la croissance globale. Et dans un environnement national de la persistance des défis structurels de l’économie associés aux séquelles des tensions post-électorales. Toutes choses qui entrainent des prudences accrues et des décisions différées des entreprises et des ménages, freinant ainsi les élans de développement.

Or, le Cameroun dispose de nombreux atouts pouvant favoriser le développement économique. Son potentiel est bâti sur une population jeune et entreprenante, des ressources naturelles abondantes, une position géographique stratégique et un secteur privé résilient. Cependant, conscient du fait que ces atouts ne peuvent favoriser l’amélioration de la situation économique que si les réformes sont faites, le Gecam appelle le chef de l’État à former un « gouvernement de rupture, d’action et de restauration de la confiance (…) une équipe gouvernementale resserrée et résolument orientée vers l’action » et qui prendra en compte les doléances et proposition du patronat.