Samuel Eto’o élu membre du Comité exécutif de la CAF

Le Camerounais a été élu par acclamation au cours de l’Assemblée générale de la CAF tenue ce mercredi au Caire.

Finis les pronostics à propos de l’élection ou non de Samuel Eto’o au Comité exécutif de la Confédération africaine de football. Ce mercredi 12 mars 2025, le Camerounais a été élu par acclamation. Samuel Eto’o devient le premier footballeur à intégrer le Comex de la CAF. Par le passé, l’on a eu des hommes d’affaires et autres personnalités politiques conquérir des places au sein du Comex de l’instance faîtière du football continentale. Désormais, et pour le mandat qui va commencer, Samuel Eto’o représente au sein de l’instance faitière du football africain, l’Union des fédérations de football de l’Afrique centrale (Uniffac).

Son élection au sein du Comex n’a pas été un parcours aussi facile malgré l’aboutissement sans contestation. La Confédération africaine de football a rejeté sa candidature au départ pour une affaire supposée de matchs truqués. Son nom était donc absent de la liste des candidats validés. Il a fallu interjeter appel auprès du Tribunal arbitral du sport pour voir l’étoile du football continental revenir au score. La décision du tribunal le plaçant d’office parmi les candidats et étant le seul de l’Uniffac, le match était gagné d’avance.

Après avoir pris la tête de la Fédération camerounaise de football en décembre 2021, Samuel Eto’o intègre l’instance dirigeante de la CAF. Il est sur la bonne voie pour présider la confédération dans les prochaines années. Pour ce mandat de quatre ans, le patron de la CAF reste Patrice Motsepe, réélu ce jour, lui aussi par acclamation.