Aéroport international de Douala : la rénovation de l’aérogare passagers et l’extension des chaussées vont coûter 95 milliards de F

L’Avant-projet détaillé du projet a été présenté le 12 novembre à Douala au cours d’une séance organisée par la société Aéroports du Cameroun (ADC SA) en présence des partenaires impliqués dont l’Agence française de développement (AFD).

L’aérogare passagers de l’aéroport international de Douala construit en 1980 sur une superficie de 9 500 m2 présente des signes de vétusté entraînant des dysfonctionnements et des écarts en termes de sécurité. Sa capacité commerciale représentant environ 9% du chiffre d’affaires global reste insuffisante comparé à la moyenne observée dans les aéroports de même taille. D’où la nécessité de le rénover et le relever aux standards internationaux. Les Aéroports du Cameroun ont mis sur pied un Plan stratégique de modernisation des infrastructures aéroportuaires pour la période 2023-2027. Il comprend le projet de rénovation de l’aérogare passagers de l’aéroport de Douala (RAP-AID).

Ledit projet dispose de deux composantes. Il est constitué d’une part des travaux d’extension des chaussées aéronautiques dont le marché a été attribué à l’entreprise China Harbor Engineering Company Ltd (Chec) pour un coût total de 10 445 467 517 francs Cfa TTC. La durée du chantier est de 12 mois. Les travaux permettront d’augmenter la capacité de stationnement des aéronefs par la construction d’une nouvelle aire de trafic sur le côté ouest de la jetée B d’une superficie d’environ 36 000 m2, améliorer la fluidité du trafic aérien, renforcer la sécurité des opérations.

Il intègre d’autre part, la rénovation proprement dite de l’aérogare passagers, un marché dont le dossier de présélection des entreprises adjudicataires est en cours. Les travaux d’une durée de 24 mois extensibles à 30 mois vont démarrer au deuxième semestre de l’année 2026. Évalués à hauteur de 85 milliards de francs Cfa, les travaux de rénovation de l’aérogare passagers ainsi que ceux de l’extension des chaussées sont financés conjointement par l’Agence française de développement (AFD) et la société ADC. Cette extension vise à reconfigurer l’aérogare existant, à développer les commerces et activités extra-aéronautique, améliorer les systèmes d’enregistrement, de contrôle de sécurité, de gestion des flux de passagers entre autres.

Les deux chantiers sont distincts et seront réalisés l’un après l’autre sans toutefois causer la suspension du trafic à l’aéroport. Au terme de la réalisation du projet RAP-AID, l’aérodrome de l’aéroport international de Douala sera mis aux normes. Le niveau de standard IATA « C » sera atteint. L’aéroport bénéficiera du relèvement de son niveau de sécurité à 7, de 36 000 m2 d’aire de trafic supplémentaire, de 20 000 m2 d’espace aménagés, de 10 000 m2 d’espace additionnel construit, de 80% du carrousel à bagages rénové. Par ailleurs, deux ascenseurs et trois rampes seront installés.

Ce qui permettra d’améliorer les caractéristiques de l’aéroport qui dispose d’une piste de 2,85 km, douze postes de stationnement, une capacité d’accueil de 1,5 millions de passagers, 50 000 tonnes de fret par an.