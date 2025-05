Affaire Mathis : Calixthe Beyala s’en prend au ministre Grégoire Owona

La célèbre écrivaine Calixthe Beyala reprend, sans le préciser, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, sur la protection de Lydol, fille du présumé tueur de l’enfant de six ans.

L’opinion publique dans son ensemble condamne avec énergie l’acte commis par Dagobert Nwafo, en poignardant à mort Mathis, un enfant de six ans, après un affrontement avec son père dans un débit de boissons. Suite à cette horreur que le public dénonce en demandant que justice soit faite, l’opinion est divisée sur la surexposition médiatique et sur les réseaux sociaux de l’artiste slameuse Lydol, fille du présumé coupable. Le ministre Grégoire Owona, dans une sortie faite le 14 mai 2025, dénonce cette exposition en demandant à la presse de ne présenter que les faits.

« Un enfant, fut-il une vedette peut-il être responsable des crimes de son père ? Je pense objectivement que non ! Puisse la presse nous présenter les faits et uniquement les faits qui, sont semble-t-il, sacrés, au lieu de nous dire que c’est le père d’untel ou d’untel qui a assassiné Mathis », peut-on lire sur la déclaration rendue publique vers 13h41 le 14 mai.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





A 23h47, nn réaction à cette déclaration, Calixthe Beyala, célèbre écrivaine, s’indigne : « Et voilà qu’ils surgissent ça et là, les charognards, les sans-coeurs pour nous clamer que la fille du meurtrier n’est en rien coupable. Et d’exhiber les photos de cette dernière partout, sans compassion aucune pour cette famille qui vient de perdre un petit garçon », réagit-elle. La femme de culture et opposante au régime de Yaoundé mentionne qu’il « ne leur passe pas à l’esprit que le chagrin de la famille du petit garçon, s’accroît en voyant les photos lumineuses de la fille du meurtrier ».

Deux jours après l’acte odieux, Lydol a publié une vidéo dans laquelle elle regrette ce que le bourreau de Mathis a fait. En larmes, elle dit être perdue et bouleversée, n’ayant jamais été préparée à vivre un tel scénario. Mais, de l’avis de Calixthe Beyala, « la décence voudrait que la fille de l’assassin – même si elle n’est pas coupable – s’efface. Qu’elle se fasse oublier. Qu’elle cesse de se la jouer star le temps du deuil de la famille de l’enfant. Surtout, qu’elle nous épargne de ces larmes qui ne sortent pas de ses yeux. Qu’elle arrête de jouer à ce jeu malsain, celui de la fausse compassion », lance l’écrivaine.