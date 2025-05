Au Cameroun, les États généraux sur les déchets urbains sont ouverts

Face à la vague d’indignation sur les réseaux sociaux autour de l’insalubrité urbaine, le gouvernement camerounais a convoqué les États généraux sur la gestion des déchets, du 6 au 7 mai 2025 à Yaoundé. Une réponse implicite au ras-le-bol populaire ?

Alors que les images de rues envahies par les ordures circulent en boucle sur TikTok, Instagram et Facebook, avec le hashtag #VillePoubelle, le gouvernement a annoncé l’organisation d’une concertation nationale sur la gestion des déchets.

Aujourd’hui 6 et demain 7 mai 2025, sous le haut patronage du Premier Ministre, les États généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains se tiennent à Yaoundé. Portés par le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) et celui de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL), ces travaux visent à bâtir une feuille de route inclusive et participative pour une meilleure valorisation des déchets urbains.

La rue numérique s’est exprimée

L’initiative gouvernementale semble résonner avec le « #PoubelleChallenge », lancé par des influenceurs camerounais ces dernières semaines. Devant les caméras de leurs téléphones, ils se filmaient dans des zones urbaines saturées d’immondices, dénonçant le laxisme des autorités et l’indifférence des citoyens. L’indignation virale, a remis sur la table un débat que beaucoup jugeaient enterré : l’état critique de la salubrité publique au Cameroun.

Transformer les déchets en ressources

L’objectif affiché par le gouvernement est ambitieux : changer de paradigme. Il ne s’agit plus de voir les déchets comme un simple problème, mais comme une ressource stratégique dans le cadre d’une économie circulaire. Tri, pré-collecte, collecte, traitement, valorisation : tous les maillons de la chaîne seront passés au crible pendant ces deux jours d’échanges.

Les jeunes appelés à s’impliquer

Le communiqué du ministre Mounouna Foutsou s’adresse directement aux jeunes de 15 à 35 ans. Ils sont invités à soumettre leurs propositions, idées ou projets innovants à travers les services déconcentrés du MINHDU et du MINDDEVEL, ou par mail à etatsgenerauxdechets@gmail.com. Une plateforme officielle est également disponible : www.minhdu.gov.cm/etatgenerauxdechets.

Si le communiqué n’évoque à aucun moment les mouvements de protestation en ligne, difficile de ne pas y voir une réaction politique à une pression sociale inédite. Ce que la rue n’a pas obtenu en cris, le numérique semble l’avoir imposé par le buzz.

Reste à savoir si ces assises déboucheront sur des actions concrètes et durables, ou s’il ne s’agit que d’un exercice de communication supplémentaire.