Société



EN CE MOMENT


Axe Ngaoundéré-Méiganga : plusieurs camions détruits par l’armée

Stationnés pendant quatre jours sur l’axe Méiganaga-Ngaoudéré, des centaines de camions ont été renversés dans la nuit de samedi 6…

Publié par LINDA MANGA
le: 8 décembre 2025
Dr © DR

Stationnés pendant quatre jours sur l’axe Méiganaga-Ngaoudéré, des centaines de camions ont été renversés dans la nuit de samedi 6 décembre par les forces armées pour rétablir la circulation.

Camions renversés, chauffeurs blessés, marchandises endommagées, c’est le bilan des dégâts causés par les forces de l’ordre avec l’aide des engins de type Caterpillar, pour tenter de dégager les centaines de camions poids lourds qui bloquent la route depuis plusieurs jours sur la nationale n1. En effet, c’est depuis le 4 décembre, qu’une centaine de camions est stationnée à l’entrée de la ville de Meiganga  par les chauffeurs,  qui expriment leur mécontentement après une altercation entre l’un des leurs et un élément de la gendarmerie.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Cette dispute qui a provoqué la colère chez ces camionneurs a donc engendré une grève chez ces derniers qui demandent la suspension de plusieurs postes de contrôles, la libération des camionneurs et conducteurs de moto arrêtés et emprisonnés lors de la crise post-électorale et la fin des tracasseries policières sur l’étendue du pays.  Malgré les négociations des autorités locales, les camionneurs ont décidé de rester stationnés jusqu’à ce que les forces armées arrivent et procèdent à la destruction de leurs engins pour dégager la route.

L’intervention forcée des hommes en tenue a ainsi facilité la reprise timide du trafic, avec notamment la circulation des bus de transports en commun. Pour ce qui est des camionneurs, ces derniers en colère après la destruction de leurs engins ont annoncé une cessation de leur activité ce lundi 08 décembre et envisagent poursuivre leur crise qui pourrait provoquer de graves perturbations dans l’approvisionnement du Sud du pays.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR) (DR)

Crise postélectorale : Djeukam Tchameni inculpé pour « atteinte à la sûreté de l’État »

8 décembre 2025 Publié à 12h44

Le président du Mouvement pour la démocratie et l’interdépendance (MDI) a été placé…

Savoir plus
Dr DR

Axe Ngaoundéré-Méiganga : plusieurs camions détruits par l’armée

8 décembre 2025 Publié à 12h00

Stationnés pendant quatre jours sur l’axe Méiganaga-Ngaoudéré, des centaines de camions ont été…

Savoir plus
Droits réservés Droits réservés

Cameroun-don de sang : plus de 100 poches à collecter en deux jours

8 décembre 2025 Publié à 11h34

Le Club 25 Cameroun organise, les 10 et 11 décembre 2025, une campagne…

Savoir plus