Axe Ngaoundéré-Méiganga : plusieurs camions détruits par l’armée

Stationnés pendant quatre jours sur l’axe Méiganaga-Ngaoudéré, des centaines de camions ont été renversés dans la nuit de samedi 6 décembre par les forces armées pour rétablir la circulation.

Camions renversés, chauffeurs blessés, marchandises endommagées, c’est le bilan des dégâts causés par les forces de l’ordre avec l’aide des engins de type Caterpillar, pour tenter de dégager les centaines de camions poids lourds qui bloquent la route depuis plusieurs jours sur la nationale n1. En effet, c’est depuis le 4 décembre, qu’une centaine de camions est stationnée à l’entrée de la ville de Meiganga par les chauffeurs, qui expriment leur mécontentement après une altercation entre l’un des leurs et un élément de la gendarmerie.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Cette dispute qui a provoqué la colère chez ces camionneurs a donc engendré une grève chez ces derniers qui demandent la suspension de plusieurs postes de contrôles, la libération des camionneurs et conducteurs de moto arrêtés et emprisonnés lors de la crise post-électorale et la fin des tracasseries policières sur l’étendue du pays. Malgré les négociations des autorités locales, les camionneurs ont décidé de rester stationnés jusqu’à ce que les forces armées arrivent et procèdent à la destruction de leurs engins pour dégager la route.

L’intervention forcée des hommes en tenue a ainsi facilité la reprise timide du trafic, avec notamment la circulation des bus de transports en commun. Pour ce qui est des camionneurs, ces derniers en colère après la destruction de leurs engins ont annoncé une cessation de leur activité ce lundi 08 décembre et envisagent poursuivre leur crise qui pourrait provoquer de graves perturbations dans l’approvisionnement du Sud du pays.