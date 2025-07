BEPC et CAP 2025 : le taux de réussite général est de 69,54%

Le tableau des résultats de la session 2025 des examens BEPC et CAP affiche une augmentation du taux de réussite général de l’ordre de 6,13% comparé à la session 2024.

Les statistiques des résultats du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) et du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de la session 2025 présentent un taux de réussite en hausse. Les résultats rendus publics il y a quelques jours par la direction des examens, concours et de la certification (DECC) du ministère des Enseignements secondaires présentent une certaine amélioration dans l’ensemble.

Au BEPC ordinaire, le taux de réussite est de 65,58% en 2025 contre 59,10% en 2024, soit une hausse de 6,10%. Le BEPC bilingue affiche un taux de réussite de 85,57% cette année contre 75,90% en 2024, soit un bond de 9,67%.

Au CAP industriel, le taux de réussite pointé en 2025 est de 86,88% comparé à celui de 2024 qui était de 84,70%, soit une augmentation de2,18%. Au CAP STT aussi, le taux de réussite augmente de 5,41%, passant de 62,69% en 2024 à 68,10% en 2025.

De manière générale, le taux de réussite à ces différents examens est de 69,54%. En 2024, le CAP et le BEPC affichent un taux de réussite global de 63,41%. Entre les deux sessions d’examen, le taux de réussite global croît de 6,13%.

Le ministère des Enseignements secondaires explique cette amélioration du taux de réussite par l’introduction accrue du numérique dans l’enseignement. Cela se traduit par l’acquisition des kits de digitalisation, l’acquisition de 350 tableaux intelligents et leur remise à certains établissements scolaires du pays. À cela, s’ajoute le développement du Centre d’éducation à distance.

Des enseignants quant à eux expliquent qu’à la session 2025, les candidats au BEPC ont composé en correction orthographique, épreuve plus souple que la dictée à laquelle les candidats étaient confrontés en 2024. De plus, l’année dernière, la grève des enseignants a été beaucoup plus marquante qu’en 2025 où elle n’a pas eu grand impact sur le déroulement des activités pédagogiques.