Cameroun : 14 présumés microbes interpellés à Yaoundé-Nkoabang

Leur interpellation fait suite à l’assassinat du jeune Alain Abeng Minkonda âgé de 26 ans et de multiples plaintes.

Les plaintes déposées par des habitants du quartier Nkoabang pour cambriolage, agressions, ont provoqué l’ouverture d’une enquête sur l’assassinat du jeune Alain Abeng Minkonda. Les services de recherches judiciaires et de lutte contre le grand banditisme de la Première région de Gendarmerie ont mené une opération coup de poing au quartier Nkoabang situé dans l’arrondissement de Nkolafamba, dans la nuit du 15 au 16 septembre 2025, informe la Gendarmerie nationale.

A l’issue de cette opération, 14 individus présumés membres d’un gang de microbes ont été interpellés. Certains ont été pris en flagrant délit de cambriolage. Sept de ces individus sont des repris de justice. Les suspects ont avoué être les meurtriers du jeune Alain Abeng ; ils ont aussi reconnu être à l’origine de l’insécurité dans le quartier susmentionné pendant ces derniers temps.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les Forces de maintien de l’ordre ont procédé aux perquisitions dans les domiciles des suspects et ont mis la main sur des armes blanches et des produits illégaux. Elles ont saisi des poignards, des machettes, des filons de chanvre indien et de cocaïne, des plaquettes de tramadol, des bouteilles à gaz, des téléviseurs et d’autres objets. Les individus interpellés ont été déférés au tribunal de grande instance du Mfoundi, tandis que l’enquête ouverte se poursuit.