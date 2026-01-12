Cameroun : 200 bornes-fontaines publiques seront construites dans les 10 régions

Camwater vient d’annoncer la construction de ces bornes fontaines, laquelle se fera au cours des six premiers mois de l’année 2026.

La Cameroon Water Utilities Corporation poursuit la mise en œuvre de son programme d’amélioration de l’accès à l’eau potable à travers la construction de bornes fontaines publiques à gestion communautaire au Cameroun. Camwater a à cet effet annoncé le 11 janvier 2026 la mise sur pied de 200 bornes-fontaines dans les 10 régions du pays et dont la moitié sera construite dans deux grandes villes. Selon la répartition faite par la société, les villes de Yaoundé et de Douala vont bénéficier chacune de 50 bornes fontaines publiques. En outre, chacune des 10 régions sera dotée de 10 bornes fontaines.

Cette étape qui constitue la phase 1 du projet sera exécutée en partenariat avec les communes au profit des populations. Elle s’inscrit aussi dans le cadre de l’accompagnement des extensions des systèmes d’alimentation en eau potable et des nouveaux branchements en zones urbaines et périurbaines, précise Camwater. La mise en service de ces points d’eau potable viendra contribuer à résoudre les problèmes d’eau auxquels les populations sont confrontées aussi bien dans les villes que dans certaines zones périphériques.

Le projet vient à la suite de la construction de 76 bornes fontaines publiques dans la ville de Ngaoundéré, région de l’Adamaoua. Cette réalisation s’inscrivait dans le cadre de la campagne spéciale lancée pour réaliser 200 000 nouveau branchements d’eau potable entre novembre 2024 et novembre 2025. Elle participe du vaste programme visant à réaliser un million de branchements en cinq ans.

Les travaux à réaliser au premier semestre 2026 constituant la phase pilote, le projet pourra être étendu. Camwater précise les facteurs qui pourront militer en faveur de cette extension, à savoir les résultats de la 1ère phase, les besoins exprimés par les communes ou les régions, ainsi que la disponibilité des ressources.