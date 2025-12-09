SociétéFaits divers , Société



Cameroun : 5 personnes meurent après un repas communautaire à l’Est

La région de l’Est est de nouveau le théâtre d’une tragédie liée à une intoxication alimentaire. Cinq personnes dont des…

Publié par Pierre Tahingam
le: 9 décembre 2025
(DR) © (DR)

La région de l’Est est de nouveau le théâtre d’une tragédie liée à une intoxication alimentaire. Cinq personnes dont des mineurs ont perdu la vie après le partage d’un repas communautaire.

Les habitants des villages Paki et Sabita, dans la région de l’Est, pleurent leurs enfants décédés d’intoxication alimentaire causée par la consommation du couscous fait à base d’une farine infectée. Les décès ont été confirmés par le directeur du centre hospitalier régional de Bertoua, Dr José Prosper Andjembe Essola. Il explique que quand les victimes sont arrivées dans son établissement, elles étaient dans un état d’intoxication sévère marquée par une altération de l’état de conscience. Le bilan actuel fait état de cinq morts et 13 survivants dont un bébé de quatre mois. L’un des survivants, une jeune fille, explique que le couscous « avait une mauvaise odeur, semblable à celle de l’essence.»

En attendant les conclusions de l’enquête ouverte par les autorités, les premiers éléments indiquent que la farine utilisée pour la préparation du couscous aurait été contaminée volontairement par les propriétaires d’exploitations agricoles qui voulaient se protéger des rongeurs. « Ils croyaient que ce sont les petits rongeurs qui diminuent leur ration alimentaire. Or, le vol était malheureusement orchestré par des humains. »

Une partie de l’aliment a été emporté par les éléments des forces de l’ordre afin de faire une analyse pour déterminer les causes exactes de cette intoxication. Il est à préciser que le couscous est l’un des aliments les plus consommés et prisés de la région de l’Est.

 

