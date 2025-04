Cameroun : accident mortel impliquant l’agence Vatican Express

Le drame a eu lieu la nuit dernière sur la route Yaoundé-Bafoussam entre un bus de l’agence Vatican et un camion transportant des tomates.

Cette nuit sur l’axe lourd Yaoundé-Bafoussam, des Camerounais ont perdu la vie dans un accident de la circulation. Selon les témoignages, au moins 6 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation survenu sur cet axe, plus précisément au village Bilik Bindik non loin du pont d’Ebebda.

Un véhicule Dyna parti de Bangangté pour Yaoundé et transportant des tomates est entré en collision avec un gros porteur de l’agence de voyage Vatican en venant de Yaoundé. Parmi les victimes de l’accident, on compte le chauffeur du Dyna, une femme, un enfant et un jeune motoboy.

Cet accident survient sur un linéaire très dangereux. Les drames du genre sur cet axe routier ne sont pas très rares. En novembre 2024, six personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu à Nkol Ebaï, à quelques kilomètres du pont d’Ebebda sur le fleuve Sanaga. Un camion et un bus appartenant à la compagnie de transport interurbain Leader Voyage, étaient entrés en collision et le choc n’avait pas épargné les six principales victimes.

Au chapelet des incriminations, on peut entre autres citer, le mauvais état de la route, le non-respect des limitations de vitesse, les mauvais dépassements entre autres.