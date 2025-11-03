Cameroun : au moins six morts dans un accident à Edéa

L’accident de la circulation s’est produit ce week-end sur l’axe Pouma-Edéa. Les victimes sont des membres d’une chorale qui revenaient d’un enterrement.

Les images choquantes capturées à la suite de l’accident présentent une scène d’une violence insoutenable. Un autre événement vient d’ajouter la douleur aux familles déjà éprouvées par la perte d’un membre. En chemin retour après l’enterrement d’un des leurs, les membres d’une chorale ont été victimes d’un accident de la circulation dans la commune d’Edéa 1er.

Selon les premiers rapports des éléments des forces de maintien de l’ordre, un mini bus de marque Toyota immatriculé CH 000341 venant de Pouma en direction d’Edéa est entré en collision avec un camion semi-remorque de marque Renault immatriculé LTTR609AS//LTSR210AX stationné en panne au lieu-dit Ntoumba PK3-Edéa. A l’origine du choc, une cause humaine, en l’occurrence, un dépassement dangereux attribué à un véhicule non identifié. Le mini bus a esquivé ce dernier avant d’entrer en collision avec l’arrière du camion.

Le bilan fait état de six morts à savoir Gustave Emmanuel Kaldjog âgé de 24 ans, Samuel Banin âgé de 76 ans, Pierre Towada âgé de 49 ans, Leslie NJI âgé de 25 ans, Marcel Mabout, Jeannette Ngo Bikola. Six blessés ont été aussi enregistrés, à savoir pierre Towada Mbouma, André Biyom, Jean Baptiste Ngom, Vital Clément Mpouma, Gérémi Mbouombouo, et Jeannette Djihe Kpwel née Logbako. D’importants dégâts matériels ont aussi été enregistrés sur les deux véhicules concernés.