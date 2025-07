Cameroun : Cavaye Yeguie engage les députés à sauvegarder la paix et l’unité nationale en période électorale

Le président de l’Assemblée nationale a clôturé la deuxième session ordinaire de l’année en faisant le bilan des travaux. Cavaye Yeguie Djibril envoie aussi les députés en mission de paix au sein des populations.

Les députés réunis en session ordinaire depuis le 11 juin 2025 ont examiné et adopté trois projets de lois. Ils ont tenu une séance consacrée aux débats d’orientation budgétaire en vue de l’examen et l’adoption du budget de l’Etat pour l’exercice 2026. Au cours de la session, l’Assemblée nationale et le Sénat se sont réunis en congrès pour recevoir le serment de Monique Ouli Ndongo, nommée membre du Conseil constitutionnel par décret présidentiel le 08 avril 2025. Tel est le bilan que le président de chambre, Cavaye yeguie Djibril, a dressé ce 09 juin 2025 lors de la séance plénière de clôture au Palais de verre Paul Biya.

Le président de l’Assemblée a saisi l’ultime occasion avant l’élection présidentielle pour appeler les députés à exercer une double mission de paix et de mobilisation électorale au sein de leurs circonscriptions respectives. Le chef rappelle à ses troupes d’une part de « mobiliser autant que possible, afin que les compatriotes aillent massivement aux urnes le moment venu ». D’autre part, le plus ancien député en fonction exhorte ses camarades à lancer un « appel au calme et à la sérénité durant toutes les opérations électorales ». Au début de la session, l’élu de la nation lançait déjà cet appel en direction du peuple.

L’élection présidentielle s’annonce pour le mois d’octobre 2025. Sur le terrain les partis politiques se mobilise dans l’attente de la convocation du corps électoral attendue le 12 juillet. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a bouclé la série de concertations à la présidence de la République le mardi 08 juillet. Au sein de l’opposition, les concertations se tiennent çà et là, certains leaders tiennent des rencontres dans le but de trouver un candidat commun de l’opposition qui sera face au candidat du parti au pouvoir. Du côté des électeurs, certains citoyens s’inscrivent encore sur les listes électorales tandis que d’autres retirent les cartes d’électeurs. En dehors du choc des idées en cours sur la scène politique, aucune menace à la paix n’est enregistrée au plan politique.