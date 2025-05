Cameroun : ce qui bloque les travaux de la Falaise de Dschang

Dans un communiqué daté du 23 mai, Emmanuel Nganou Djoumessi, a exprimé son inquiétude face aux perturbations observées sur le chantier.

Les travaux sur la falaise de Dschang sont au ralenti. Le constat a été fait par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. Ce dernier fait « observer que les travaux de reconstruction de la section effondrée de la falaise de Dschang sont ralentis dans leur cadence par les usagers qui occupent les assiettes des travaux ».

Le Ministre des Travaux Publics rappelle que les travaux sont exécutés par l’entreprise CFHEC, sous le contrôle technique du Bureau d’Etudes Techniques ECTA BTP, dans un environnement physique et géotechnique instable; lequel nécessite l’observance stricte des règles d’interdiction d’accès prescrites à travers divers panneaux. L’utilisation par les véhicules de tout type de la déviation aménagée pour les travaux constituent un facteur limitant leur bonne exécution et un risque réel pour les usagers.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le Ministre des Travaux Publics invite les uns et les autres au respect strict des consignes de sécurité et à un esprit civique de tous les instants. La déviation qui a été aménagée est réservée uniquement aux mouvements des équipements et véhicules destinés aux travaux. En conséquence, pendant la durée des travaux, le chantier est fermé à la circulation des véhicules autres que ceux de l’entreprise et de la Mission de Contrôle.