Cameroun : Célestine Ketcha Courtès lance un autre projet de développement

Le ministère de l’Habitat et du Développement urbain prépare pour l’année 2025, le lancement d’un nouveau projet urbain.

Ketcha Courtès lance un nouveau projet de développement urbain dénommé « Projet Villes et Gestion Foncière Durable (PVGFD) ». Selon le ministère de l’Habitat, ce nouveau projet de développement urbain qui viendra remplacer le Programme de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR) dont la clôture est prévue pour le 30 juin 2025, vise à améliorer l’administration foncière et l’accès aux infrastructures et aux services de certaines des villes camerounaises, notamment Yaoundé et Douala.

« Il s’agit de l’amélioration des systèmes d’administration des terrains urbains ; la gestion, le suivi et l’évaluation, ainsi que les interventions d’urgence contingente. L’objectif étant la promotion d’une amélioration urbaine qui soit transformatrice et intelligente face au climat », souligne le ministère de Ketcha Courtès.

A cet effet, Célestine Ketcha Courtès a reçu en audience, le 05 mars 2025, une équipe de la Banque mondiale conduite par CHEIK Fantamady KANTE, Directeur des Opérations de la Banque mondiale (Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo, Gabon, Guinée Équatoriale).

Le PVGFD fait partie de l’une des matérialisations de la mise en œuvre du programme National de Modernisation des Villes (PNMV) qui est l’une des actions prioritaires définis pour atteindre les objectifs urbains déclinés dans la SND3O, nouvelle boussole gouvernementale de cadrage et de pilotage macro-économique. Le Cameroun a ainsi obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA), et prévoit utiliser une partie du montant pour le financement des activités liées à la préparation de ce projet.

A souligner que dans sa communication, le ministère de l’Habitat n’a pas mentionné le montant du financement octroyé dans le cadre de ce nouveau projet de développement urbain.

Néanmoins, en termes de voirie dans la ville de Douala, c’est 26 km de voirie qui seront aménagés ainsi que 10 km de drains. A Yaoundé la capitale politique, se sont 18 km de voiries à réhabiliter et 15 km construits soit un total de 33 km de voiries réhabilitées. La ville bénéficiera également de la réalisation de plusieurs équipements socio-collectifs tels que les marchés, les cases communautaires et les parcs de loisirs.