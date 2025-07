Monsieur le Président, envisagez la stature historique que vous pourriez incarner : en garantissant personnellement une transition d’une transparence exemplaire et inclusive, vous inscririez votre nom au panthéon des fondateurs visionnaires. En parrainant un dialogue national véritable, libre de toute exclusive, vous scelleriez la renaissance du contrat social. En supervisant l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants, vous offririez à la nation son plus précieux héritage. En devenant le garant intransigeant des institutions renouvelées, vous édifieriez les piliers immuables d’une démocratie pérenne.

Les constats documentés dessinent un paysage implacable : l’« Opération Épervier », déployée dans les années 2000 sous l’étendard de l’anticorruption, n’a engendré qu’une traque sélective de personnalités politiques, vidant son combat de toute substance morale. L’effondrement des infrastructures vitales, eau potable et électricité en tête, paralyse quotidiennement des régions entières, abandonnées à leur délabrement. Les deniers publics, pillés avec une impudence systémique, asphyxient méthodiquement hôpitaux, écoles et réseaux routiers, privant la nation de son souffle essentiel. Dans l’ombre, une oligarchie inamovible tisse son empire sur l’armée, les richesses économiques et les rouages de l’État, tandis que le conflit anglophone a déjà englouti 6 000 vies et forcé la fermeture de 80% des écoles dans les zones martyres. Ce naufrage collectif se cristallise en chiffres insoutenables : 30% de la jeunesse croupit dans le chômage, et le pays sombre au 142e rang mondial de l’indice de corruption.