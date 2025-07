Cameroun : début de la proclamation des résultats du Bac technique

Les admissibilités et admissions des examens baccalauréat de l’enseignement secondaire technique industriel sont accessibles dès ce 17 juillet 2025.

L’Office du baccalauréat du Cameroun a terminé le traitement des données concernant les résultats des examens baccalauréat dans des spécialités de l’enseignement technique. Les candidats aux examens baccalauréat AF, et F, de brevet de technicien industriel et de brevet professionnel peuvent déjà accéder à leurs résultats. Pour ceux ayant composé le baccalauréat A ou AF, ils peuvent connaitre leur sort à propos de l’admissibilité et de l’admission. Pour ceux du brevet de technicien industriel et du brevet professionnel, ils peuvent confirmer leur admission.

À défaut de procéder à la vérification, ils peuvent attendre la lecture de ces résultats sur le Poste nationale de la Crtv ce jeudi 17 juillet 2025 à partir de 21 heures. L’information est portée à l’endroit du public par une affiche numérique de la station radio publique relayée via les canaux digitaux. Les autres résultats, en l’occurrence ceux du baccalauréat de l’enseignement secondaire général et ceux du baccalauréat de l’enseignement secondaire technique commercial vont suivre.