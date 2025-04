Cameroun : décès du sénateur Oumarou Mazadou

Le parlementaire de la région de l’Adamaoua est décédé le 22 avril 2025 des suites d’une courte maladie.

Le sénateur Oumarou Mazadou, représentant de la région de l’Adamaoua à la chambre du Parlement a poussé son dernier souffle le 22 avril 2025. Il a définitivement quitté la scène à Yaoundé des suites d’une courte maladie. Il a été nommé sénateur par décret du chef de l’Etat le 31 mars 2023 à la suite des élections sénatoriales du 12 mars annonçant le début de la 3è législature. C’est en tant que membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qu’il a été porté à cette haute responsabilité.

Sa carrière politique n’a pas occulté ses interventions dans les amphithéâtres. Il était maître de conférences au département de philosophie à l’Université de Yaoundé I. Dans cette institution académique, il a dispensé des enseignements, encadré des travaux de mémoires. Oumarou Mazadou était auteur de nombreuses publications portant sur la philosophie politique, la philosophie africaine et la philosophie morale. L’annonce de son décès suscite l’émotion auprès de ses collègues et étudiants.

« Mon cœur saigne devant la disparition de mon ami et collègue, le Sénateur Professeur Oumarou Mazadou. Mon très sympathique Mazadou, Toi qui étais si fier de moi, Toi avec qui je savais m’éclater au Département… », pleure Fridolin Nke.

« Mon cœur est meurtri par cette nouvelle qui une fois de plus me plonge dans la douleur (…) Tu étais l’incarnation de la bonté. Qu’Allah t’accueille auprès de lui », déclare une internaute.

« D’une humilité incomparable et d’un sens de l’humain légendaire, le Professeur Oumarou Mazadou aura marqué plusieurs générations d’étudiants par sa bonté, sa disponibilité et sa simplicité déroutantes. Il fut mon Directeur de mémoire en master et un de mes examinateurs en thèse. Par sa présence protectrice, il a constitué un bouclier et un refuge pour de nombreux étudiants en proie à toutes sortes de difficultés académiques », lance Hervé Lucas, l’un des disciples du l’universitaire.

Le sénateur tourne le dos à cette vie quelques jours après le départ de son collègue sénateur, Luc René Bell.