Cameroun : des enseignants menacent de boycotter les examens officiels 2025

Le Collectif des organisations des enseignants réactive la pression sur le gouvernement à la veille du début des épreuves écrites des examens officiels.

La menace pèse sur les examens officiels de la session 2025. Le déroulement du CEP, du First School Leaving Certificate, du BEPC, du CAP, du Baccalauréat, du probatoire des GCE OL et AL et des autres examens officiels des spécialités techniques est la cible des enseignants mécontents du traitement réservé à leurs revendications par le gouvernement de la République. Les seigneurs de la craie revendiquent en effet un statut particulier pouvant redonner la noblesse à leur statut, un plafonnement indiciaire à 1 600 une revalorisation du point d’indice à 400 francs Cfa. Ils demandent aussi une clarification de leurs perspectives de carrière. Ils insistent sur l’organisation effective du Forum national de l’éducation.

A défaut d’une réponse satisfaisante, ils renouent avec le débrayage au lendemain de la fête de l’Unité nationale. L’objectif étant de boycotter tous les examens dans tous les ordres confondus. Et pour leur satisfaction, les enseignants ont défini les critères. Le gouvernement doit « poser des actes forts, concrets, mesurables, et les communiquer officiellement ». L’exigence est loin de ce que le public a vécu en avril dernier. Le Corec, ayant appelé à la grève sous le prisme « Ecole morte », a suspendu le débrayage quatre jours après.

Le gouvernement avait entendu le son des revendications et avait anticipé sur l’échéance en organisant des séances de dialogue. Ces dernières ont amené le Corec a observer un temps mort, laissant aux autorités la possibilité d’accomplir des actions. L’organisation du Forum national de l’Education reste attendue, la signature et l’application du statut particulier des enseignants aussi. Mais, le gouvernement assure y travailler avec les organisations d’ enseignants et demande plus de patience nécessaire au traitement des points de désaccord et des manquements.