Cameroun : des jeunes formés à l’analyse des politiques publiques pour renforcer la gouvernance locale

A Yaoundé, une vingtaine de jeunes leaders se forment du 12 au 15 mai 2025, à l’analyse des politiques publiques pour mieux répondre aux exigences régionales.

Une formation en présentiel de 3 jours intitulée « Public Policy Analysis Course (PPAC) Cohorte 2 » est en cours à Yaoundé. Cette initiative entre dans le cadre d’un programme stratégique visant à offrir une plateforme structurée et pratique afin de renforcer les capacités des décideurs politiques, des chercheurs et des leaders de la société civile pour répondre aux défis spécifiques au Cameroun et dans la sous-région. Les organisateurs souhaitent doter les participants des fondamentaux des politiques publiques, comment identifier un problème. La suite en atelier consistera à travailler sur les techniques, la communication, comment faire des plaidoyers et comment les transmettre aux décideurs.

L’organisatrice, Dr Achille Adeline Nembot, analyste principale à la division des Affaires économiques du Nkafu Policy Institute, explique que, l’objectif de cette formation est d’outiller les parties prenantes en matière d’analyse des politiques, de plaidoyer et de prise de décision fondée sur des données probantes afin de relever les défis régionaux. Elle estime que cet atelier est très important dans le contexte africain et camerounais. « Au regard de ce que nous traversons, nous avons besoin des personnes qui vont formuler des stratégies qui seront mises en œuvre dans notre société afin que les décideurs puissent prendre des décisions importantes, pertinentes pour améliorer et changer le bien-être des populations », développe-t-elle. « C’est en effet une formation transversale qui touche plusieurs pans de la société. »

Les participants sont entre autres, des analystes, des acteurs de la société civile venant des centres de recherche, des universités, des différents ministères. A l’issue de la formation les parties prenantes devraient être capables de formuler des politiques à mettre en place.

Le facilitateur, Dr Sundjo Fabien, enseignant à l’Université de Bamenda ajoute que, le but est de permettre aux participants, par ailleurs, responsables des organisations de connaître les techniques, savoir gérer et convertir un problème en un problème politique. Ils sont édifiés sur les techniques pratiques et scientifiques pour analyser un problème et pousser l’Etat à réagir.

Activiste de la société civile, Maïdjane Mbara Joséphine, prend part à ces travaux comme participante. Elle nous fait savoir qu’elle est engagée dans la surveillance des industries extractives au Cameroun. Interrogé après les deux premiers exposés, elle apprécie la qualité de la formation. Elle dit avoir d’ores et déjà bénéficié des : « outils clés très pertinents pour mener des travaux d’analyse des politiques publiques ». Surtout que nous nous sommes engagés dans un domaine où nous voulons accompagner l’Etat dans l’exploitation des mines dans notre pays et il faut analyser leur impact sur les communautés, confie-t-elle.

« En renforçant vos capacités d’analyse politique et de plaidoyer grâce à ce cours, vous contribuez à combler des lacunes critiques en matière de gouvernance et à établir des liens plus solides entre les parties prenantes. », déclare Bruno Ittia, directeur de la Communication – Fondation Denis & Lenora Foretia.