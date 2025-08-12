Cameroun : deux agresseurs finissent sous les gourdins de la foule enragée

Ils venaient d’arracher le sac à main d’une dame au quartier Etoa-Meki dans la capitale Yaoundé.

Une bande de quatre agresseurs spécialisés dans le vol à l’arraché à bord de motos vient de faire un accident de travail à Yaoundé. Ils ont arraché le sac à main d’une dame au quartier Etoa-Meki aux environs de 15heures. L’infortunée ne pouvant rien faire, est restée sur place, stupéfiée. Mais, un gentleman qui passait dans son véhicule et visiblement déjà entrainé pour gérer ce genre de cas a vu la scène. Comme dans les films policiers, il s’est mis à leur poursuite à bord de son véhicule de couleur grise. Selon le mode opératoire, une moto ayant à son bord deux agresseurs a effectué l’opération. L’autre moto, ayant à son bord deux autres membres du gang, faisaient la couverture.

Ayant constaté qu’ils étaient suivis, ils ont laissé la principale rue reliant le quartier Etoa-Meki au quartier Elig-Essono. Ils ont voulu tourner pour emprunter une ruelle du quartier Elig-Essono lorsque le véhicule a coincé l’une des motos, celle à bord de laquelle se trouvaient les principaux acteurs de l’agression. Ils ont fini leur course au bord de la rue en face des boutiques, autres commerces, buvettes, restaurants et garages. Ils ont été encerclés en un temps record par la foule. Couchés au sol, ils ont reçu des coups de gourdins à tour de rôle avant d’être embarqués par les autorités sécuritaires, leur moto avec.

Les deux autres membres du gang ont pris la clé des champs, échappant à la colère de la population. Ce cas d’agression en journée rappelle que à tout moment les habitants de ville peuvent être victimes d’actes d’insécurité et qu’ils doivent rester vigilants et prudents.