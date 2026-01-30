Cameroun : deux cadavres découverts à Bamenda

Les riverains ont fait la découverte macabre ce 30 janvier 2026 au niveau du carrefour Nghomgham dans la ville de Bamenda, a annoncé Cameroon News Agency.

Deux corps sans vie ont été découverts ce matin dans la ville de Bamenda. Les corps des hommes non identifiés ont été trouvés au sol, portant des blessures par balles. Les témoignages des riverais rapportés par l’agence d’information indiquent que des coups de feu n’ont pas été entendus la nuit dans les environs.

La présence de ces corps sans vie dans ce contexte amène les habitants à penser que ces hommes auraient été tués ailleurs avant d’être transportés au carrefour Nghomgham. L’agence précise qu’au moment de rendre publique l’information, les deux cadavres étaient encore présents sur les lieux.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La fusillade vient rallonger la liste des victimes de la crise sécuritaire qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 10 ans. Le conflit armé qui oppose les combattants séparatistes aux forces de défense et de sécurité ainsi que les attaques multiples contre des populations civiles, a déjà entrainé plus de 6 000 morts et 700 000 déplacés selon les chiffres de l’ONU.