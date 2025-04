Cameroun-Entrée Est de Douala : date provisoire de la fin des travaux, 2026

Emmanuel Nganou Djoumessi a recommandé d’accélérer l’exécution des travaux sur l’axe principal et les voies alternatives.

Dans le cadre de la revue des projets routiers, Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics s’est arrêté sur le projet de l’entrée Est de la ville de Douala, notamment sa phase 2, le 14 avril 2025. Il a recommandé l’accélération de l’exécution des travaux sur l’axe principal et les voies alternatives.

Pour répondre aux engagements du maître d’ouvrage, le sous-traitant Mag s’est engagé à réaliser les travaux de nuit. « Sur le terrain, les travaux d’aménagement de l’entrée Est évoluent de manière considérable », dit le Mintp dans sa communication. Plusieurs ateliers sont ainsi mis à contribution, tels que les travaux de chaussée, la mise en œuvre des bordures en béton armé et même la pose des caniveaux. Pour rappel, c’est un boulevard urbain en trois voies de 8,9 km chacune, réalisé par l’entreprise Magil construction Corporation qui doit être livré.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ces travaux financés par Standard Bank de Londres devraient être achevés selon le ministère des Travaux publics, « courant 2026 ». Dans la même veine, le maître d’ouvrage annonce le démarrage en mai 2025, des travaux de construction de l’ouvrage de Japoma dont les études d’exécution sont en cours.

En rappel, le projet prévoit l’aménagement des voies alternatives, le déplacement des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone, l’élargissement de 2×1 voies à 3×2 voies de 3,50m avec une plateforme d’une largeur de 34m du PK10+400 au PK 19+300, la construction de quatre giratoires au carrefour ARI, à l’hôpital gynéco, Yassa et Japoma, la construction des ouvrages d’art et d’assainissement dont un échangeur type PIPO au Carrefour YASSA et un échangeur de Type SPDA à l’entrée du stade de JAPOMA, l’élaboration et le suivi d’un Plan environnemental et social, la construction des équipements urbains et publics, la signalisation routière, l’éclairage public et les aménagements paysagers.

L’objectif du projet est de décongestionner la Nationale 3 à l’entrée Est de la ville de Douala, afin de permettre une traversée de la ville sans encombrement, de favoriser la circulation des personnes et des biens, en promouvant les mobilités urbaines, d’améliorer le cadre de vie des populations, de faciliter les échanges entre les quartiers traversés par la N3, d’améliorer la sécurité routière en aménageant des zones de traversée piétonnes et des stationnements adéquats et de soulager les populations des nuisances quotidiennes.