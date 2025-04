Cameroun-Examens officiels : Nalova Lyonga supervise le lancement des épreuves d’EPS à l’Est

La ministre des Enseignements secondaires Pauline Nalova Lyonga se trouve ce 28 avril 2025 à Abong-Mbang dans la région de l’Est.

La saison des examens officiels s’ouvre au secondaire dans le sous-système éducatif francophone du Cameroun par le début des épreuves pratiques d’Education physique et sportive. Pour le lancement de la saison 2025, le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, a fait une descente dans les centres d’examen du département du Haut-Nyong, dans la commune d’Abong-Mbang en particulier. Le membre du gouvernement supervise dans cette partie du pays le lancement officiel des épreuves pratiques d’EPS pour la session d’examens 2025 dans le sous-système francophone.

Pour ce faire, la ministre se rend sur des sites de déroulement des épreuves pour s’assurer que ces épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Sur les sites, et de manière pratique, les élèves sont face aux épreuves d’endurance, de la course de vitesse, du lancer de poids, du saut en hauteur. Chaque candidat compose dans trois disciplines de son choix.

La saison des examens officiels s’ouvre au Cameroun dans un contexte de tensions entre le gouvernement et la plateforme réunissant les organisations des enseignants. Les syndicats et autres organisations des professionnels de la craie revendiquent l’adoption et l’application du statut particulier de l’enseignant, l’organisation et la tenue du forum national de l’éducation, ainsi que le paiement total de la dette due aux enseignants. Les enseignants d’EPS ont manifesté leur indignation face à la volonté du ministère de Sports de les exclure du nouveau statut particulier de l’enseignant en négociation.

Dans la mouvance de ces revendications, ils ont observé quatre jours de grève la semaine dernière avant de marquer une suspension du débrayage. Le Collectif des organisations des enseignants du Cameroun a appelé les enseignants à « la reprise stratégique des activités pédagogiques dès ce 28 avril 2025. Cette « suspension tactique » de leur action vise « à créer un espace pour la concrétisation des engagements et des arbitrages politiques indispensables ». Au moment où les examens commencent, les enseignants marquent une période d’observation alors le dialogue se poursuit avec le gouvernement.