Cameroun : Grégoire Owona répond à Mgr Samuel Kleda

Le secrétaire général adjoint du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) parti au pouvoir réagit à la suite de la publication de la lettre pastorale de l’archevêque de Douala. L’homme de Dieu a présenté un tableau sombre de la situation sociale du Cameroun à la veille de l’élection présidentielle.

« Louez soit Jésus Christ Monseigneur Kleda!

J’ai lu religieusement votre lettre pastorale du 8 août dernier. Bien lue. Bien comprise. Très belle lettre pour votre fidèle et paroissien que je suis. Mon séjour à Yde étant suspendu à un décret qui peut tomber à tout moment je suis resté, conformément au droit canon, paroissien à Japoma où j’y remplis mes obligations car l’Eglise a des lois et règlements que j’essaie de respecter pour mériter d’être catholique!

Je constate avec une grande amertume que beaucoup de choses que vous attribuez au Régime ne sont pas justes, même si certaines le seraient, vous m’excuserez de ne pas les reprendre ici. Je constate qu’un nombre important de vos accusés sont des fervents catholiques comme on y retrouve aussi plein de musulmans et autres témoins du Christ. Je constate que depuis plus de 2000 ans, l’église n’a pas pu éradiquer ni le vol ni la corruption , pourtant les prêtres, les évêques et les cardinaux entre autres, sont toujours bien en place en train d’espérer, en train de persévérer, en train de prier, en train de travailler dur pour le bien de l’humanité…Ce qui est une excellente chose par ailleurs.

Après vous avoir lu et profondément réfléchi, après avoir échangé avec de nombreux concitoyens, je voudrais d’abord remercier mon Père-Évêque que vous êtes et le grand Archevêque qui a remplacé Christian Cardinal Tumi de regrettée mémoire . Vous savez le travail que nous avons fait ensemble dans votre Diocèse. Fort de tout cela et de l’expérience vécue, je voudrais vous dire que je choisis la voie de la sagesse, de la tempérance et de la conviction : je voterai donc Paul Biya! Il me semble être le seul à garantir la paix, la sécurité et les bonnes évolutions à notre pays, y compris certaines évolutions que vous souhaitez. Pour le reste, les camerounais savent faire et ils le feront bien, y compris le choix de la sagesse, de la tempérance et du travail bien fait.

Je ne serai pas long pour être bien compris et vous prie de me pardonner mes péchés en attendant que je vous revienne totalement.

Grégoire Owona »