Cameroun : Joseph LE fait le bilan de l’incendie au Minfopra

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative annonce des dégâts matériels à la suite de l’incendie survenu dans son ministère le 03 septembre 2025.

Un incendie s’est déclenché dans les locaux du bâtiment principal du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra) le 03 septembre 2025 aux environs de 16h45. De l’immeuble abritant les services dudit ministère, s’échappait la fumée signe extérieur de l’incendie, qui a attiré la curiosité. Le ministre Joseph LE révèle dans une communication que les flammes ont été provoquées par un court-circuit survenu au niveau de la dorsale électrique du bâtiment central.

L’intervention des sapeurs-pompiers a permis de maitriser le feu. Le bilan fait état des dégâts matériels sur les réseaux téléphonique, informatique et électrique. « À première vue, les serveurs du ministère n’ont pas été endommagés », précise le ministre. Le membre du gouvernement rassure que des dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la continuité du service au sein de son ministère. Mais, le bilan n’est que provisoire. Les services techniques procèdent à une évaluation définitive des dégâts.