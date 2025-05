Cameroun : la Cicam reparle de sa restructuration

Fuh Calitus Gentry, ministre camerounais des Mines, de l’industrie et du développement technologique a échangé avec le directeur général de la Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam) le 07 mai 2025.

Alors que la Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam) est en difficulté depuis des années, le top management tente à nouveau de trouver des solutions. Le 07 mai 2025, le ministre des Mines, Fuh Calitus Gentry a présidé une réunion du groupe de travail chargé de restructurer et redynamiser la Cicam.

Au cours des Échanges, le Directeur Général de la Cicam a procédé à la transmission officielle de la stratégie de redynamisation et de restructuration de ladite structure ainsi qu’un plan d’action baptisé : Plan d’affaires de la Cotonnière industrielle du Cameroun qui va couvrir les 04 prochaines années avec pour objectif de nouer des partenariats stratégiques en vue de la modernisation Industrielle de l’entité.

Dans un délai plus court, un plan d’action de trois mois a également été présenté au membre du gouvernement. Il sera transmis aux responsables du groupe ARIZE qui se positionne comme partenaire stratégique.

Ce n’est pas la première fois…

La Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam) n’est pas à sa première tentative de restructuration. En juillet 2023, le Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN) avait présenté à Douala, le diagnostic stratégique global et le plan de restructuration de la Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam). Commandé au BMN par le ministère de l’Industrie et réalisé par le cabinet international Mazars, le document révélait que la restructuration de cette entreprise publique nécessite une enveloppe comprise entre 30,7 et 48,2 milliards de FCFA.

Pourtant, en avril 2024, c’est-à-dire, il y a un an, les employés de la Cicam réclamaient plus de 1,8 milliard de FCFA d’arriérés de salaire.

L’usine de Douala a cessé de produire depuis le 18 novembre 2023. D’ailleurs, pour la journée des droits de la femme édition 2024, l’entreprise a été obligée d’importer 2,2 millions de mètres linéaires de pagne de l’Inde.

En chiffres, le rapport 2022 de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic (CTR), indique que, l’entreprise cumule une dette globale évaluée à 31 milliards de FCFA au 31 décembre 2022, dont une dette sociale d’un peu plus de 4 milliards de FCFA.