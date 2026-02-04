Cameroun : la CNPS engage un recouvrement forcé de 88 milliards de cotisations sociales impayées dans le Centre

Le directeur régional de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour le Centre, Sud et l’Est sollicite pour cela l’intervention des forces de sécurité.

Dans une lettre adressée au gouverneur de la région du Centre, le directeur régional de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) pour le Centre, Sud et l’Est sollicite la mise à sa disposition des forces de sécurité. Lesquelles interviendront dans le cadre de la campagne nationale de recouvrement forcé des cotisations sociales que certains employeurs doivent à la Cnps, campagne instruite par le directeur général de la caisse.

Les chiffres sont impressionnants. D’après le directeur régional, des employeurs de la région du Centre doivent un montant cumulé de 88 164 476 605 francs CFA. Les montants des cotisations qu’ils s’abstiennent de verser compromettent pourtant les droits sociaux des travailleurs et des pensionnaires, regrette le directeur. L’opération de recouvrement forcé vise à parvenir à la récupération de ces cotisations dans le but de rétablir ces travailleurs et pensionnaires dans leurs droits. En vue d’un déroulement des opérations en toute sécurité sur le terrain, la présence des forces de sécurité est nécessaire.

Cependant, si le recouvrement forcé des cotisations sociales se présente comme une campagne profitable aux salariés et pensionnaires lésés, il soulève tout de même des interrogations à propos du déploiement des forces de sécurité. La situation économique instable des entreprises ainsi que les différents chocs qui fragilisent l’environnement des affaires imposent une prise en compte des doléances des employeurs de bonne foi d’une part. Mais ne sauraient justifier la mauvaise foi des employeurs véreux d’autre part.