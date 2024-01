Cameroun : la Commission pour la promotion du bilinguisme invite les institutions à respecter la loi sur les langues officielles

L’exhortation de l’instance que préside Peter Mafany Musonge concerne les institutions publiques et privées.

Les ministères de l’Education de base et des Enseignements secondaires organisent du 29 janvier au 02 février 2024 la semaine nationale du bilinguisme. Les cinq jours d’activités visent à promouvoir la pratique du français et de l’anglais au sein des établissements scolaires de la maternelle, du primaire et du secondaire. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Enseignements secondaires, Boniface Bayaola, a lancé les activités lundi dernier à Bertoua dans la région de l’Est.

La Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme exprime son « soutien » et « ses encouragements » à l’endroit des deux ministères. Car « la stratégie qu’ils ont adoptée augure d’un avenir meilleur pour la promotion du bilinguisme qui est non seulement un patrimoine national et une fierté pour notre pays, mais également un socle de cohésion sociale et d’unité nationale ». Ainsi, dans un communiqué, cette commission invite les institutions publiques et privées à se conformer à la loi N°2019/019 du 24 décembre 2019 qui fait du français et de l’anglais des langues officielles d’égale valeur au Cameroun.

Cette loi a pour objet d’assurer « l’égalité de l’usage de l’anglais et du français dans les administrations et organismes publics et d’inciter les citoyens camerounais à s’exprimer en anglais et en français », précise l’article 5 alinéa 1 de la loi. De manière spécifique, elle vise « l’usage systématique des deux langues officielles comme langue de travail dans les entités publiques et les services ouverts au public ; garantir le droit pour tout citoyen d’obtenir les informations et les documents officiels dans la langue de son choix ; promouvoir l’enseignement du français et de l’anglais dans le système éducatif », explique l’alinéa 2 de l’article 5.