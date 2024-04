Made in Cameroon : 30 promoteurs formés sur le packaging, l’étiquetage et les codes-barres

La formation a eu lieu le 25 avril sous la conduite de 𝗡𝗱𝗮𝗵, 𝗻é𝗲 𝗡𝗷𝗶 𝗡𝗸𝗲𝗺𝗯𝗼𝗵 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗯𝗲𝗹, Directeur du Commerce Intérieur, au ministère du commerce.

Dans la salle des réunions de la Caisse de stabilisation des Prix des hydrocarbures (CSPH) s’est tenue la formation des promoteurs du made in Cameroon dans les domaines du packaging, de l’étiquetage et des codes-barres.

Selon le ministère du Commerce, cet atelier, conjointement organisé par le Ministère du Commerce et GS1 Cameroun, vise à outiller une trentaine de promoteurs locaux du « Made in Cameroon » sur les aspects suscités.

« Cette initiative s’inscrit en parfaite adéquation avec les objectifs gouvernementaux visant l’émergence du Cameroun d’ici 2035. En effet, le pays nourrit l’ambition de devenir un pays industrialisé, axant sa stratégie sur l’accroissement significatif de la contribution du secteur privé à la croissance économique, avec une attention particulière portée à l’essor des Petites et Moyennes entreprises (PME) », souligne le mincommerce.

Concrètement, le 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴, en tant que vitrine des produits, joue un rôle crucial dans la décision d’achat des consommateurs, alors que 𝗹’é𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘁𝗮𝗴𝗲 est un outil essentiel pour garantir la santé publique et prévenir les pratiques frauduleuses. Quant aux 𝗰𝗼𝗱𝗲𝘀-𝗯𝗮𝗿𝗿𝗲𝘀, ils permettent l’identification des articles, la gestion des stocks et l’affichage des prix de manière rapide et efficace.

Le Directeur du Commerce Intérieur a souligné l’impératif pour les produits camerounais d’accéder efficacement aux marchés locaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, soulignant que la clé de cet accès réside dans l’acceptation des produits par les consommateurs.

Toutefois, la représentante du Ministre du Commerce a déploré le faible niveau d’accès au marché des PME camerounaises, attribué à diverses difficultés liées en grande partie à l’inefficacité des processus de production et au non-respect des normes. Parmi les solutions préconisées figurent le renforcement des capacités des PME et la promotion du patriotisme économique.