Nigéria : trois otages camerounais libérés après 100 jours de captivité

Deux hommes et une femme, travaillant pour l’ONG française Première urgence internationale, avaient été kidnappés le 10 janvier dans le village de Yémé, dans la région de l’extrême-nord du Cameroun et ont été libérés au Nigéria vendredi 19 avril.

Deux hommes (un chef de projet et un chauffeur) et une femme (agent communautaire) ont été libérés vendredi soir dans les environs de Maïduguri, dans l’État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Cependant, Olivier Routeau, directeur des opérations de l’ONG PUI, n’a pas encore précisé les circonstances de leur libération ni le groupe armé qui les détenait.

Sur le réseau social X, PUI s’est réjouie de la libération de ses collaborateurs enlevés dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun le 10 janvier 2024. Cette libération est un immense soulagement après plus de 100 jours de captivité. « Nos collègues sont aujourd’hui sains et saufs et pourront très prochainement retrouver leurs proches », a-t-elle réagi.

Les trois employés de l’ONG française avaient été kidnappés le 10 janvier dans le village de Yémé, dans l’extrême-nord du Cameroun, alors qu’ils travaillaient « dans le cadre d’activités de sécurité alimentaire et de lutte contre la malnutrition », avait alors annoncé PUI.

Pour mémoire, PUI est implantée depuis 2008 au Cameroun et a pour mission de répondre aux besoins sanitaires, alimentaires et éducatifs des populations affectées par les attaques armées par les groupes djihadistes.